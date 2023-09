Virgin River : Mel et Jake ont-ils un enfant dans les livres ?

Bien que Virgin River s’inspire des livres de Robyn Carr, l’adaptation de Netflix a introduit certaines modifications. Alors, si vous êtes curieux de savoir si Mel et Jack ont un enfant dans les romans, voici ce qu’il en est.

La première partie de la saison 5 de Virgin River a été mise en ligne sur Netflix la semaine dernière, offrant encore plus de drames pour les habitants de la petite ville éponyme. Manifestement, la recette continue de fonctionner, car la série s’est rapidement trouvée parmi les tops tendances de la plateforme.

Selon le synopsis, la partie 1 de la saison 5 “présente de nouvelles relations surprenantes, une rupture choquante, un procès difficile, un adieu déchirant et un incendie de forêt qui menace la ville, rapprochant certains habitants de Virgin River tout en éloignant les autres”.

Il y a aussi des développements majeurs pour les personnages principaux Mel et Jack, joués par Alexandra Breckenridge et Martin Henderson. Alors que les fans ont binge-watché les 10 épisodes, beaucoup se demandent si le couple a eu ou non un bébé dans les livres. Attention : spoilers à venir !

Mel et Jack ont-ils un bébé dans les livres de Virgin River ?

Oui, Mel et Jack ont la famille qu’ils désiraient dans les livres de Virgin River, ayant non pas un, mais deux enfants : un fils nommé David et une fille nommée Emma. Le couple a d’abord David dans le deuxième livre, puis ils ont Emma dans le cinquième livre.

Non seulement ils n’ont pas encore eu de bébé dans la version Netflix de l’histoire, mais dans la première partie de la saison 5, ils doivent faire face à la fausse couche de Mel.

Ayant déjà fait face à une mortinaissance et à de multiples fausses couches, le choc est trop dur à supporter et elle annonce à Jack qu’elle ne veut plus essayer de tomber enceinte.

“Ce n’est pas tout le monde qui obtient son bébé miracle”, dit-elle. “J’ai essayé pendant des années, et tout ce que j’ai à montrer, c’est juste une montagne de chagrin… Je ne peux pas fait subir cela à mon corps à nouveau. Je ne peux pas fait subir cela à mon cœur à nouveau. J’avais tellement foi en cette grossesse. Je ne peux pas supporter plus de déceptions.”

Jack lui répond en disant : “Il y a d’autres façons d’avoir une famille”, avant de suggérer une mère porteuse, mais Mel déclare : “Visiblement, je suis destinée à suivre un chemin différent et j’essaie enfin de l’accepter.”

Mais dans l’épisode 10, ils décident d’acheter le terrain où se trouvait autrefois la ferme de Lilly et ils discutent de la possibilité d’avoir des enfants à l’avenir. “Nous pourrions construire notre maison ici même sur ce terrain. Le remplir avec des enfants, nos enfants, peu importe comment ils viennent, quand ils viennent.”

Cela signifie-t-il que Jack et Mel auront David et Emma dans les futures saisons de Virgin River ? Cela reste à voir, mais pour l’instant, Alexandra Breckenridge, qui joue Mel, pense que la fausse couche était une histoire importante à raconter.

“Ce n’est pas tout le monde qui obtient son bébé miracle” a-t-elle déclaré à Tudum en 2022, avant la grève des acteurs. “Et donc, en parlant à une amie qui avait eu des problèmes de fertilité, il semblait que nous allions en parler d’une manière honnête qui serait appréciée par les femmes qui ont vécu cela.”

Breckenridge a ajouté : “C’était très difficile pour moi. J’ai beaucoup pleuré. C’est vraiment une trame triste, mais à la fin, je pense que Mel en ressort d’une manière meilleure.”