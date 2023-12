Mel et Jack vont-ils se marier dans la série Virgin River sur Netflix ?

Virgin River a peut-être introduit de nombreux nouveaux personnages, mais Jack et Mel restent les favoris incontestés des fans. Vont-ils se marier dans la saison 6 ?

Alors que les derniers épisodes de la saison 5 de Virgin River ont laissé les spectateurs sur de nombreux cliffhangers, une question semble revenir plus souvent que les autres : les protagonistes de la série, Mel et Jack, vont-ils se marier dans la saison 6 ?

La partie 2 de la saison 5 de Virgin River a en effet révélé que Charmaine avait finalement eu ses jumeaux, Brady s’est trouvé une nouvelle petite amie, Lizzie a fait son annonce, et il se pourrait qu’il y ait plus de choses à découvrir sur Everett qu’il n’y paraît.

Mais qu’en est-il de la toute première histoire d’amour de la série, celle entre Jack (Martin Henderson) et Mel (Alexandra Breckenridge) ? Vont-ils se marier dans la saison 6 de Virgin River ? Voici ce que nous savons.

Mel et Jack vont-ils se marier dans la saison 6 de Virgin River ?

Bien qu’aucun détail de l’intrigue pour la saison 6 de Virgin River n’ait été officiellement confirmé, un fan pense que le mariage de Jack et Mel est une intrigue tout à fait probable pour les futurs épisodes.

Un utilisateur de Reddit a ainsi posté sur un fil de discussion dédié à la série sur Netflix : “Mes réflexions sur des intrigues potentielles (même si elles sont folles !) pour la saison 6… Calvin trahit Jimmy pour aider Brady et commence son arc de rédemption, le père de Mel est l’ex-mari de Hope, Charmaine finit avec Cameron après que lui et Muriel se séparent à cause du problème des enfants… l’ex était une fausse piste, Hope & Doc ont un magnifique mariage, et Mel et Jack se marient et envisagent l’adoption.”

Le post se poursuit : “Le bébé de Lizzie est de Ricky, ils le découvrent peut-être lors de tests prénataux ? Brie trompe son compagnon en embrassant Brady, et Mike part, ouvrant la voie à mon crush préféré ! Connie réussit d’une manière ou d’une autre à fournir un alibi à Preacher pour le meurtre de Wes et l’aide à s’en sortir sans encombre, mettant fin, espérons-le, à cette intrigue stupide.“

Le mariage dans la saison 6 de Virgin River : une intrigue tout à fait possible ?

netflix

Manifestement, les prédictions plaisent à de nombreux autres utilisateurs de Reddit sur le fil, mais paraissent peu probables… à l’exception de l’une d’elles, le mariage entre les deux héros originaux.

Car cela fait plusieurs fois que le sujet revient sur le subreddit de Virgin River : “Je pense que c’est la seule chose qui peut vraiment se produire,” avait ainsi déclaré un autre utilisateur à propos du mariage dans un fil de discussion antérieur, quand d’autres fans examinaient comment la série originale de livres avait été adaptée. “J’ai lu environ 15 des livres à ce stade : Ils se marient relativement tôt dans les livres. Bien que la série tire des intrigues de différents personnages des livres, je pense qu’ils garderont celle-ci“, avait précisé un autre internaute.

Bien que cela ne soit qu’une rumeur de fans à ce stade, il pourrait donc y avoir du vrai dans cette idée.

L’interprète de Mel, Alexandra Breckenridge, a déclaré à TV Line que la question du mariage avait été un sujet de discussion, déclarant avant la saison 6 de Virgin River : “Je parlais justement avec notre showrunner de ce mariage potentiel.” La star a également laissé entendre que l’union fictive pourrait ressembler à son propre mariage dans la vie réelle, ajoutant : “Il va finir par y ressembler beaucoup.”

Dans ce cas, la question ne serait donc pas de savoir si Mel et Jack se marieront dans Virgin River, mais plutôt de déterminer quand les deux tourtereaux se passeront la bague au doigt. Alors, peut-être dans la saison 6 ?

