Le retour de The Walking Dead devient possible face au succès des spin-offs

AMC pourrait envisager de faire revivre la série originale The Walking Dead à la suite du succès des spin-offs, selon le showrunner Scott Gimple.

Inspirée de la série de comics du même nom et signée par Robert Kirkman (aussi papa des bouquins et de la série Invincible), The Walking Dead a été diffusée pour la première fois sur la chaîne américaine AMC en octobre 2010. Très vite, elle devient un énorme succès et se retrouve prolongée pour 11 saisons, malgré une popularité en déclin ces dernières années. Scott Gimple en a été le showrunner de la saison 4 à la 8, avant d’endosser le rôle de directeur du contenu pour l’ensemble de la franchise en 2018.

À ce moment-là, The Walking Dead avait déjà lancé son premier projet parallèle, Fear the Walking Dead, démarré en 2015. Cette série dérivée a été suivie de la mini-série de 2020 The Walking Dead : World Beyond et l’anthologie de 2022 Tales of the Walking Dead. Deux autres ajouts au canon, Dead City et Daryl Dixon, ont également fait leurs débuts en 2023.

Ainsi, l’étendue de l’histoire globale de The Walking Dead s’est tellement élargie que certains fans en espéreraient presque qu’AMC ramène la série principale pour répondre à quelques questions laissées en suspens au sein de la franchise. Une idée à laquelle Scott Gimple ne serait pas totalement opposé.

Le showrunner de The Walking Dead pour une renaissance de la série originale ?

amc

Scott Gimple ne s’opposerait pas à un retour de la série originale de The Walking Dead, mais il n’y travaille actuellement pas. En effet, lors d’une apparition à la New York Comic Con de 2023 et dans des propos rapportés par Popverse, il précise que “Ce n’est pas spécialement prévu,” avant de rajouter : “Mais ce serait bien. Le rêve, ce serait que ces émissions convergent d’une manière ou d’une autre, sur le plan narratif. (…) Le retour de la série [originale] ? Wow. On parle déjà de renaissance ? Je ne suis pas contre.“

Si les fans ne doivent donc pas complètement abandonner l’idée d’un retour de tous leurs héros dans une oeuvre principale estampillée The Walking Dead, mieux vaut ne pas s’attendre à une annonce prochaine. D’autant plus que l’attention de Scott Gimple semble être entièrement portée sur les nombreux spin-offs, qu’ils soient déjà diffusés, ou encore en développement.

Outre Dead City et Daryl Dixon, les séries liées à The Walking Dead prévues pour les prochaines années incluent The Ones Who Live avec les personnages Rick Grimes et Michonne, et More Tales from the Walking Dead Universe.

The Walking Dead : Daryl Dixon bouleverse la formule de la franchise

amc

La série The Ones Who Live est très attendue, car elle promet le retour du protagoniste original de The Walking Dead, Rick Grimes (Andrew Lincoln), et du personnage préféré des fans, Michonne (Danai Gurira). Cela s’inscrit dans une tendance des spin-offs de l’univers des zombies initiés en 2010, qui reprennent des éléments de l’intrigue et des personnages de la série principale, avec l’apparition, à titre d’exemple, de Carol Peletier (Melissa McBride) en tant que guest dans la saison 1 de Daryl Dixon.

Cela dit, la dernière vague de spin-offs de The Walking Dead a également ajouté plusieurs nouveaux ingrédients à la recette, comme le cadre français de Daryl Dixon. Norman Reedus, l’interprète du personnage principal, a évoqué le lieu de tournage de la série lors d’une interview pour Scott Lipps en octobre 2023, révélant qu’il était responsable du remplacement de l’équipe originale des scénaristes par des auteurs français, dans le but de renforcer le côté authentique de l’émission. “Je ne voulais pas aller en France pour porter un béret et manger une baguette tout en étant dans une série américaine. Je voulais que ce soit leur série.” Pour ceux qui voudraient donc voir Daryl Dixon sans béret en France, sa série éponyme est disponible sur la plateforme de streaming OCS.