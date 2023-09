Quelle est l’origine du virus de The Walking Dead ?

Alors que les fans de The Walking Dead continuent de suivre les séries dérivées de l’univers, nombreux sont ceux qui se demandent comment le virus a vu le jour. Tout ce que vous devez savoir.

Deux choses définissent The Walking Dead pour les fans : les zombies (ou rôdeurs) et une palette de personnages haut en couleur. Depuis le lancement de la série en 2010, les spectateurs suivent avec passion les péripéties de Rick Grimes et de son équipe, tentant de survivre à l’apocalypse zombie.

Cependant, avec l’apparition de nombreuses séries dérivées, beaucoup s’interrogent : d’où vient le virus des rôdeurs originaux ? Voilà tout ce que nous savons à ce sujet.

L’origine du virus de Walking Dead demeure un mystère, du moins jusqu’à cette série dérivée

Selon Screen Rant, Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, a sciemment choisi de ne pas révéler l’origine du virus zombie dans les comics. Même si la série télévisée avait failli l’expliquer durant la première saison, les créateurs ont finalement laissé le mystère entier.

Néanmoins, l’un des spin-offs, The Walking Dead: World Beyond semble enfin lever le voile sur cette énigme grâce à une scène post-générique. Cette scène se déroule dans un laboratoire biomédical en France. Une ancienne chercheuse y revient dans l’espoir de poursuivre ses recherches pour trouver un remède à l’épidémie, mais elle est confrontée à un survivant non identifié.

Le survivant révèle que le laboratoire abritait plusieurs équipes (les équipes “Violet et Primrose”) qui ont travaillé sur un projet qui est finalement devenu le virus des rôdeurs. Comme l’équipe Primrose s’est rendue aux États-Unis peu de temps avant l’épidémie, le survivant pense que d’autres pays étaient également impliqués dans l’étude.

Cependant, alors que le survivant accuse la chercheuse et les équipes d’avoir créé le virus, celle-ci retourne l’accusation : “Quand c’est arrivé… quand vous avez fait ce que vous avez fait.” Elle semble alors sous-entendre que le groupe du survivant a attaqué le laboratoire pour arrêter le projet et a accidentellement libéré le virus, rendant les deux parties responsables de l’état du monde actuel.

Bien que Robert Kirkman pense que The Walking Dead serait un meilleur comic et une meilleure série si l’origine du virus n’était jamais révélée, cette révélation pourrait attirer de nouveaux fans qui ne veulent pas être laissés dans le flou sur la finalité de l’intrigue.