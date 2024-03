Superman : Legacy – date de sortie, casting, intrigue, tout savoir sur le film de James Gunn

L’homme d’acier va faire peau neuve devant la caméra de James Gunn, pour le renouveau du DC Universe – date de sortie, casting, intrigue et autres détails, voici tout ce qu’il faut savoir sur le film Superman : Legacy.

Annoncé pour la première fois en décembre 2022, le nouveau long-métrage sur l’iconique super-héros servira de point d’entrée au remaniement du DC Universe, autrefois appelé DCEU pour DC Extended Universe. Et pour la tâche, c’est le réalisateur James Gunn qui s’est retroussé les manches, fort d’une longue expérience réussie dans le genre mais aussi de sa position de co-PDG de DC Studios.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le challenge de réintroduire un tel personnage dans les salles pourrait paraître démesuré, mais le cinéaste n’en est pas à son coup d’essai : James Gunn a redonné de l’espoir à de nombreux fans de Marvel avec ses Gardiens de la Galaxie, et sa série Peacemaker offre un ton bienvenu dans l’univers des héros en collants. Sans oublier Super, film hors normes qui avait permis au réalisateur de faire ses armes dans le genre, détonnant dans le paysage cinématographique de 2010.

Superman : Legacy a fait beaucoup parler de lui depuis son annonce, et son réalisateur et ses ambitions pour le DCU ne sont pas les seuls responsables. Car la production, en plus de proposer une nouvelle histoire du super-héros emblématique, lâche régulièrement des informations, faisant s’envoler la hype des spectateurs. Date de sortie, photos de tournage, intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait de Superman : Legacy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Superman : Legacy de James Gunn sortira dans les salles françaises le 9 juillet 2025.

“James Gunn confirme que la sortie de Superman : Legacy respectera l’annonce initiale du 11 juillet 2025 [9 juillet en France”

Sa production a dû composer avec de nombreux obstacles. Les grèves des acteurs et scénaristes de 2023 ont notamment fait reculer sur de nombreux mois les calendriers des grands studios. Mais le blockbuster s’en est tiré mieux que ses concurrents, et maintiendra sa sortie en juillet 2025.

Intrigue de Superman: Legacy – de quoi parlera le film ?

D’après les nombreux commentaires de James Gunn sur les réseaux sociaux et les inspirations tirées des comics, on peut déjà estimer que Superman : Legacy racontera l’histoire d’un Superman plus jeune, tout en explorant le conflit intérieur à Clark Kent, l’opposant à ses versions humaine et héroïque.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, peu après avoir révélé l’existence de Superman : Legacy, James Gunn a confirmé sur X/Twitter que le film se concentrerait davantage sur la jeunesse du super-héros. Le (jeune) homme d’acier différera donc grandement des versions connues jusqu’ici du public sur grand écran.

Quant au résumé officiel des studios, il a été partagé par The Hollywood Reporter en ces termes : “[Le film] se concentre sur Superman alors qu’il cherche un équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et du modèle américain. Il est la bonté, dans un monde qui a décidé que ladite bonté n’était plus à la mode.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

James Gunn a par la suite ajouté des précisions, expliquant que le film ne serait pas une origin-story malgré la jeunesse du héros. Lors d’une conférence de presse (rapportée par Collider), le réalisateur a ainsi affirmé que Clark Kent “travaille“, et qu’il est même déjà “reporter, au Daily Planet.“

Casting et équipe de Superman : Legacy – qui sera impliqué dans le film ?

Le casting de Superman : Legacy sera dirigé par David Corenswet (The Politician) dans le rôle titre, mais la star ne sera évidemment pas seule. Vous pouvez retrouver ci-dessous le casting du film :

David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Kal/Superman

Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane

Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor

Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen

Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl

Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific

Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern

Anthony Carrigan dans le rôle de Metamorpho

María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer

Sara Sampaio dans le rôle d’Eve Teschmacher

Milly Alcock dans le rôle de Supergirl

Sean Gunn dans le rôle de Maxwell Lord

Wendell Pierce dans le rôle de Perry White

David Corenswet et Rachel Brosnahan ont été présentés comme étant les acteurs principaux du casting de Superman : Legacy en juin 2023. Le premier est surtout connu pour son rôle dans la série The Politician de Netflix et le film d’horreur de Ti West, Pearl. De son côté, Rachel Brosnahan a reçu de nombreux éloges pour son rôle dans The Marvelous Mrs. Maisel sur Prime Video.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres informations sur le casting ont été révélées au compte-gouttes depuis, soit directement par James Gunn, soit via des médias spécialisés. Parmi les rôles secondaires annoncés, les plus remarquables incluent ainsi Nicholas Hoult dans le rôle de l’ennemi de Superman, Lex Luthor, et Skyler Gisondo en tant que jeune reporter du Daily Planet, Jimmy Olsen.

Sasha Calle, connue pour son incarnation de Supergirl dans The Flash, ne reprendra pas son rôle dans Superman : Legacy. Au contraire, le film introduira une nouvelle Supergirl dans le nouveau DCU. En effet, en janvier 2024, l’annonce d’une remplaçante pour la super-héroïne par Deadline a mis en lumière Milly Alcock, star de House of the Dragon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En février, les acteurs auraient participé à une lecture du scénario :

“SUPERMAN: LEGACY devrait faire l’objet d’une lecture cette semaine à Atlanta”

Pour ce qui est de l’équipe, James Gunn cumulera les casquettes : en tant que co-PDG de DC Studios, il supervisera les débuts du DCU grâce au film qu’il réalise. Mais le cinéaste ne se contentera pas de gérer le tournage, puisqu’il a également écrit le scénario de Superman : Legacy.

Pour ce qui est de la musique, James Gunn renouvelle sa collaboration avec John Murphy, déjà compositeur (entre beaucoup d’autres créations) des partitions des Gardiens de la Galaxie 3 ou de The Suicide Squad.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une bande-annonce de Superman : Legacy ?

Le tournage de Superman : Legacy vient juste de commencer en mars 2024, il n’y a donc pas encore de bande-annonce disponible.

Toutefois, des photos du plateau ont permis de donner un aperçu de quelques lieux du film de James Gunn.

“Premier aperçu du plateau du Superman Legacy de James Gunn / “Nous avons tourné les premières scènes, celles où Superman fuit vers la Forteresse de Solitude“

Superman : Legacy est-il connecté au DCEU ?

Non, Superman : Legacy est une nouvelle itération de Superman et n’aura aucune connexion avec l’interprétation de l’Homme d’Acier par Henry Cavill ou les autres héros du DCEU, qu’on peut désormais considérer comme appartenant au passé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si certains fans pourront se sentir peiné de devoir tourner la page, l’avenir est tout de même loin d’être sombre : James Gunn a justement été recruté pour écrire un nouveau chapitre DC au cinéma, créant ainsi le tout nouveau DCU (DC Universe).

Superman : Legacy donnera ainsi le coup d’envoi à une liste de prochains grands films issus des célèbres comics.