Soundtrack du film Barbie : Toutes les chansons, artistes et plus

La sortie du film Barbie approche, et par conséquent, de nombreux fans vont se précipiter sur son album complet.

Ce n’est un secret pour personne que l’un des plus grands, et des plus roses, films de l’été est Barbie de Greta Gerwig. Avec en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling, le film explore la connexion de Barbie au monde réel et comment elle devient plus qu’une simple poupée.

Lors de l’annonce du film, les fans se sont immédiatement demandé à quoi ressemblerait la bande-son du film.

Bien évidemment, il existe déjà une chanson incroyablement célèbre dédiée à la poupée par le groupe Aqua, qui a écrit et interprété le tube classique de 1997 “Barbie Girl”.

Mais lorsque la pop star Dua Lipa a été annoncée au casting, l’excitation autour de la bande-son n’a fait que grandir. Et maintenant, nous savons qui sera sur la bande-son et d’autres détails amusants à son sujet.

La bande-son de Barbie : Liste des artistes et des chansons

La liste des artistes de la soundtrack de Barbie comprend certains des plus grands chanteurs et rappeurs de l’industrie, avec quelques surprises amusantes.

Rolling Stone a annoncé en exclusivité la liste des artistes de Barbie : L’Album et, bien que la liste soit déjà incroyablement impressionnante, ils ont précisé que d’autres “Barbies et Kens” seront annoncés lors de la sortie du film le 19 juillet. Nous mettrons donc à jour cette liste :

‘Choose Your Fighter’ de Ava Max

‘Speed Drive’ de Charli XCX

‘Hey Blondie’ de Dominic Fike

‘Dance The Night’ de Dua Lipa

‘Barbie Dreams’ de Fifty Fifty avec Kali

‘Butterflies’ de Gayle

‘Home’ de Haim

‘WATITI’ de Karol G avec Aldo Ranks

‘Silver Platter’ de Khalid

‘Pink’ de Lizzo

‘Barbie World’ Nicki Minaj & Ice Spice (avec Aqua)

‘Angel’ de PinkPantheress

‘I’m Just Ken’ de Ryan Gosling

‘Journey To The Real World’ de Tame Impala

‘Forever & Again’ de The Kid Laroi

‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish

Le projet sera produit par Mark Ronson, qui a eu une carrière légendaire en produisant notamment Amy Winehouse, Bruno Mars, Lady Gaga, Dua Lipa et Miley Cyrus.

À l’heure actuelle, un artiste majeur reste à révéler pour la bande-son. Certains se demandent s’il s’agira de Sam Smith, Taylor Swift ou Lady Gaga, Ronson a déclaré dans une interview pour Time : “Ils figurent parmi les plus grands artistes vivants, mais ont aussi un lien très personnel et idiosyncrasique avec Barbie“.

Quant à la contribution de Nicki Minaj à l’album, Minaj s’est souvent autoproclamée Harajuku Barbie, l’un de ses alter ego de rappeuse, depuis ses débuts en 2010, il est donc logique qu’elle soit l’artiste à travailler sur une chanson aussi emblématique liée à la marque Barbie.

Minaj et Ice Spice ont sorti leur version de ‘Barbie Girl’ d’Aqua le 23 juin 2023, accompagnée d’un clip vidéo sur le thème rose. Vous pouvez le consulter ci-dessous :

Quand et où puis-je écouter l’album Barbie ?

L’album Barbie est maintenant disponible à la commande, à la fois en Vinyle et en CD.

Le Vinyle est disponible à la commande sur Amazon, tout comme le CD. De plus, avec le CD, vous obtenez une affiche Barbie gratuite !

Et voilà tout ce que nous savons sur Barbie : L’Album, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article au fur et à mesure des annonces.