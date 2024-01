Saltburn : Après les bougies, la scène la plus perturbante du film inspire un nouvel objet

Amazon a créé un nouvel objet dérivé du film Saltburn, révélé dans une vidéo TikTok destinée à “choquer” les internautes en surfant sur la hype autour d’une scène scandaleuse.

Amazon a frappé fort pour la fin de l’année 2023 : Saltburn d’Emerald Fennell est disponible sur Prime Video, et le film ne cesse de faire parler de lui. L’histoire de Felix Catton (Jacob Elordi) et Oliver Quick (Barry Keoghan) n’aura pas manqué d’effaroucher les âmes les plus sensibles, au point de faire le tour des réseaux sociaux depuis novembre.

Si le synopsis évoque les vacances d’été de deux amis étudiants dans la demeure familiale des Catton, l’intrigue est en réalité bien moins innocente. Car il s’agit d’une plongée dans la folie obsessive qu’Oliver nourrit envers Felix, et le spectateur se retrouve tiraillé entre fascination, désir et jalousie qui animent les différents personnages.

Mais si le long-métrage a percé sur Internet, ce n’est pas tant pour son récit ou le travail de sa réalisatrice, que pour certaines scènes qui auront perturbé les spectateurs. Notamment celle de la baignoire, désormais célèbre sur les réseaux. Une hype sur laquelle beaucoup ont décidé de surfer… y compris Amazon !

Car le nouveau merchandising autour du film par le site tire parti de la tendance, cette fois avec un nouvel objet.

Un mug baignoire Saltburn devient viral sur TikTok

Une influenceuse TikTok nommée Cynthia Parker a publié une vidéo pour montrer les produits dérivés de Saltburn, offerts par Prime Video.

On connaissait déjà les bougies parfumées à “l’eau du bain de Jacob Elordi”, mais on va cette fois plus loin en apportant la baignoire à vous. En effet, si le polo estampillé en lettres gothiques n’a pas grand-chose de surprenant, la tasse que la jeune femme tient à la main est bien différente… notamment pour son intérieur.

“Prime Video, vous êtes malades et tordus pour ça“, a ainsi estimé Cynthia Parker. “MALADES ET TORDUS !“

Dans sa vidéo, l’influenceuse continue en montrant le fond du mug à la caméra, révélant alors un siphon de baignoire qui rappelle forcément celui auquel Oliver va boire dans le but de récupérer les fluides les plus intimes de son ami Felix.

“Ils ont mis un siphon de baignoire au fond du mug,” poursuit-elle. “Ça semble juste mal, ça semble juste mal.”

Évidemment, les autres internautes ne se sont pas gênés pour y aller de leur commentaire, s’amusant à imaginer l’effet d’une boisson lactée dans le mug en question. D’autres, probablement les fans de Jacob Elordi, se sont surtout demandé où se procurer l’objet.

Malheureusement pour eux, la tasse n’est pas disponible au grand public. Il semble que Cynthia Parker ait en fait reçu un pack promotionnel pour le film. Mais étant donné l’engouement de sa communauté, le marché semble prêt pour une vente officielle.

Saltburn est disponible sur Prime Video depuis le 22 décembre 2023.