Road House : liste détaillée des chansons et artistes du film sur Prime Video

Le remake de Road House par Doug Liman s’est offert une bande originale remplie de blues, de soul et de Rock N’Roll pour donner plus de punch à la bagarre entre Jake Gyllenhaal et Conor McGregor : voici la liste complète de l’OST du film sur Prime Video.

Doug Liman a redonné vie au film Road House de Rowdy Herrington pour Prime Video. Cette fois, c’est Jake Gyllenhaal qui a fait tomber la chemise pour reprendre le rôle de Dalton, autrefois incarné par Patrick Swayze. Pour lui tenir tête, c’est au champion de l’UFC Conor McGregor qu’on a fait appel, et ce n’est pas par hasard.

Car le héros Dalton est un ancien combattant de MMA. Appelé à l’aide par Frankie, gérante d’un roadhouse sobrement appelé “le Road House” en Floride, le vétéran accepte de venir jouer les videurs dans l’établissement. Son but : faire en sorte que les clients puissent profiter en toute tranquillité des lieux, et surtout des concerts qui y sont organisés.

Et pour l’occasion, Road House met en scène de nombreux artistes dans leur propre rôle. La bande originale est pleine à craquer de morceaux d’exception, apportant leur grain de sel aux affrontements brutaux : voici la liste détaillée des chansons et musiciens du film sur Prime Video.

Quelles chansons retrouve-t-on dans l’OST de Road House sur Prime Video ?

L’OST de Road House de Doug Liman est portée par de nombreux artistes et groupes réputés, comme les Beach Boys et leur morceau “Kokomo” ou Post Malone et son “Horsepower“.

À ces stars viennent s’ajouter d’autres noms un peu moins connus, mais qui méritent pourtant de briller eux aussi. Quant à la bande originale au sens strict du terme, c’est le compositeur Christophe Beck qui s’en est chargé, renouant avec le réalisateur Doug Liman après leur collaboration sur Edge of Tomorrow.

Vous retrouverez ci-dessous la liste détaillée des chansons du film avec Jake Gyllenhaal sur Prime Video, d’après le générique de fin.

“Horsepower” par Post Malone

“Ridin’ Round” par Jelly Joseph

“You Got to Be a Man” par Natalie Bergman & Friends

“Johnny Too Bad” par Natalie Bergman & Friends

“I Love What You Do to Me” par Natalie Bergman & Friends

“Kokomo” par The Beach Boys

“With Wide Eyes” de Jason Donnelly & Michael Babbitt

“Make Peace” par Rastaleeves & Ruwanga Samarth

“Enter Sandman” par Rina Sawayama

“Praise the Lord” par Breland

“Keep on Smilin’” par Rockin’ Dopsie Jr. & The Zydeco Twisters

“I Got Loaded” par Rockin’ Dopsie Jr. & The Zydeco Twisters

“You’ll Lose a Good Thing” par Rockin’ Dopsie Jr. & The Zydeco Twisters

“Unspeakable Nightmare” de Gabriel Shadid

“Metal Speed Race” de Morgan Sansous & Sham-Tristan Makdessi

“Industrial Nightmare” d’Andrew Kawczynski

“Worst Nightmare” de Jordan Rees

“La Reina Del Nido” de Nicolas Gonzalez et Carlos Triana

“What I Got” par Jelly Joseph

“So Right” par Max Silver & Rafa Carbonell

“Body Wan Shake” par Freq Motif & Magugu

“Glass Key Highway Night” par Paul Hsu & Jonathan Zalben

“Jukebox Songs” par Tommy McLain

“Before I Grow Too Old” par Tommy McLain

“Poke Chop” par CC Adcock & The Lafayette Marquis

“Florida Thang” par Pouya

“I’m Gonna Get You – Pt. 2” par G.C. Cameron

“Island Candy” par Ruwanga Samath

“Messy” par Matt Allenn & Ruwanga Samath

“Bed of Nails” de Simon Astall, Michael Chestnutt & Patrick Austin

“Bo’s Bounce” par CC Adcock

“Stealin’ All Day” par CC Adcock and The Lafayette Marquis

Road House est disponible sur Prime Video depuis le 21 mars 2024.