Qu’arrive-t-il au frère de Mike dans Five Nights at Freddy’s ?

Dans Five Nights at Freddy’s, Mike Schmidt est un gardien de sécurité en difficulté qui peine à élever sa petite sœur tout en gérant son passé douloureux. Il cherche des réponses sur la disparition de son jeune frère, Garrett, survenu des années auparavant.

Alors qu’il était enfant, Mike est parti avec sa famille en camping. Au milieu des rires et des bons moments, sa mère lui a demandé de veiller sur son frère pendant qu’elle s’éloigne un instant. Ce qui était jusqu’à présent une famille unie va rapidement voler en éclats.

Pendant qu’il surveillait son frère, ce dernier disparaît. Le dernier souvenir que Mike a de Garrett est de l’avoir vu à l’arrière d’une voiture, avec un homme, tenant un jouet rouge. Des années plus tard, le drame se poursuit, leur mère meurt et leur père disparaît.

Désormais responsable de sa sœur Abby, Mike utilise la Théorie des Rêves pour trouver des indices qu’il est convaincu d’avoir enfouis dans sa mémoire, mais Five Nights at Freddy’s révèle que le passé de Mike et de Garrett est plus complexe qu’il n’y paraît. Attention, spoilers à suivre !

Mike découvre que Garrett est lié à un incident des années 80

Travaillant chez Freddy Fazbear’s Pizza, Mike découvre l’effroyable vérité : Garrett était l’une des victimes de William Aftor.

Grâce à la Théorie des Rêves, Mike revit le jour de l’enlèvement de Garrett. Ses souvenirs ne lui fournissent cependant aucune information sur l’identité du kidnappeur, mais il rencontre les fantômes d’enfants qui promettent de l’aider. Vanessa, la policière locale, lui avait déjà appris que Freddy’s avait fermé à la suite d’une série d’enlèvements d’enfants, des enfants qui n’ont jamais retrouvés.

Lors de son dernier jour chez Freddy’s, tout s’emballe quand Mike découvre que les animatroniques veulent transformer Abby en l’une des leurs pour la garder éternellement. Mais le véritable problème survient lorsque Vanessa lui révèle pourquoi elle ne veut pas l’aider et comment elle en sait autant sur Freddy’s.

Effrayé, Mike cherche des explications. Vanessa lui montre une photo d’elle devant Freddy’s, aux côtés d’un homme portant une combinaison d’animatronique. Elle tient également dans ses mains un jouet rouge, le même que Mike se souvient avoir vu entre les mains de Garrett.

Assemblant les pièces du puzzle, Vanessa avoue que son père est un tueur en série qui a enlevé et tué ces enfants dans les années 80. Le coupable ? William Afton.

Five Nights at Freddy’s révèle que Garrett était l’une de ses victimes. Mais une question reste sans réponse : qu’est-il arrivé à Garrett après son enlèvement ? Vanessa explique à Mike que la police n’a jamais retrouvé les corps des autres enfants, car son père les a cachés à l’intérieur des animatroniques. Mais dans les rêves de Mike, Garrett n’apparaît pas avec les autres enfants. Afton a-t-il caché son corps ailleurs ? Le film ne le précise pas.

À la fin du film, on découvre que Afton est en réalité Steve Raglan, le conseiller d’orientation de Mike qui lui a donné ce travail. Vous vous souvenez peut-être de son changement d’attitude lorsqu’il a découvert le nom de famille de Mike. C’est parce qu’il se souvenait avoir enlevé Garrett.