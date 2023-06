Pourquoi la série The Idol se termine-t-elle prématurément ?

La série The Idol se termine avec l’épisode 5, soit une semaine plus tôt que prévu. Mais alors pourquoi ?

La nouvelle série The Idol créée par Sam Levinson de “Euphoria” et Abel “The Weeknd” Tesfaye, a fait l’objet de controverses continues même avant sa première, Rolling Stone rapportant que la série s’était transformée en “fantasme de viol” après le départ d’Amy Seimetz du projet.

La série suit Jocelyn (Lily-Rose Depp), une pop star qui prépare son retour après qu’une crise mentale ait failli faire dérailler toute sa carrière. Elle tombe sous l’emprise de Tedros (The Weeknd), qui se fait passer pour un propriétaire de club et qui s’infiltre dans sa vie avec du sexe, des drogues, des fêtes, et encore plus de sexe, et toutes sortes d’abus sous le voile de la confiance et de la motivation.

Mais alors que la série devait initialement comporter 6 épisodes, celle-ci va finalement se conclure au bout du cinquième épisode, ce qui a fortement surpris les téléspectateurs.

Pourquoi The Idol se termine une semaine plus tôt ?

The Idol se terminera avec son cinquième épisode le 2 juillet, soit une semaine plus tôt que prévu. Cela est dû à Sam Levinson qui a apporté des “changements significatifs” à la série.

Cette série devait en effet avoir six épisodes, mais la bande-annonce de l’épisode de la semaine prochaine a été annoncée comme le “final de la saison” ce qui laisse entendre qu’il pourrait y avoir une autre saison à venir, malgré les critiques constantes et la presse négative.

Cela a laissé les téléspectateurs (fans et critiques) un peu confus. HBO n’a pas officiellement commenté les raisons de cette fin soudaine, mais une source a confié à TVLine : “La saison a fini par ne comporter que cinq épisodes après que Sam Levinson a repris le contrôle et a fait des changements significatifs. L’histoire n’a finalement nécessité que 5 épisodes.”

Une nouvelle question demeure alors : y aura-t-il une saison 2 de The Idol ? Page Six avait initialement rapporté que toute chance de renouvellement avait été effectivement annihilée par la réception des premiers épisodes, mais HBO a répondu : “Il est mal rapporté qu’une décision concernant une deuxième saison de The Idol a été prise. Ce n’est pas le cas, et nous sommes impatients de partager le prochain épisode avec vous dimanche soir.”

Affaire à suivre…