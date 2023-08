Oppenheimer : Qu’est-il arrivé à Kitty ?

Oppenheimer de Christopher Nolan se concentre en grande partie sur la vie du célèbre physicien à l’origine du Projet Manhattan. Mais qu’est-il arrivé à sa femme, Katherine « Kitty » Oppenheimer, après les événements du film ?

Après de longues semaines d’attente, Oppenheimer est enfin arrivé dans les salles obscures, et il s’est très vite révélé être le chef-d’œuvre que les fans attendaient. Cillian Murphy incarne avec brio le physicien éponyme, qu’on surnomme « le père de la bombe atomique » après qu’il ait dirigé le Projet Manhattan, avant de passer une grande partie de sa vie à lutter avec le dilemme moral de sa création.

Alors que l’histoire d’Oppenheimer est au cœur du récit, nous en apprenons également davantage sur sa femme Kitty, interprétée par Emily Blunt, qui a dû affronter ses propres démons. Le film dépeint son passé politique, sa lutte contre l’alcoolisme, et la conviction qu’elle avait de soutenir son mari, choisissant de rester à ses côtés malgré sa trahison. Mais qu’est-il arrivé à Kitty après les événements du film ?

Que devient Kitty après les événements d’Oppenheimer ?

Kitty Oppenheimer, née Katherine Puening, était une femme brillante et complexe, dont la lutte contre l’alcoolisme et les problèmes de santé mentale ont été exacerbés par l’isolement qu’elle a ressenti à Los Alamos et pendant qu’elle élevait leurs enfants, Peter et Toni.

Verna Hobson, son amie et l’ancienne secrétaire d’Oppenheimer, a dit dans le livre American Prometheus : “Elle se saoulait parfois au point de tomber et de ne plus avoir de sens. Parfois, elle s’évanouissait. Mais tant de fois je l’ai vue se ressaisir alors que vous ne croyiez pas qu’elle le pourrait.”

D’autres connaissances ont dit que son “état d’ivresse” était le résultat des médicaments contre la douleur qu’elle devait prendre après avoir développé une pancréatite.

En 1952, Toni a contracté la polio et les médecins ont recommandé un climat plus chaud pour l’aider contre les symptômes, amenant la famille à partir en vacances à Saint John, dans les îles Vierges. Toni a continué à se rétablir, et en 1955, ils ont acheté un terrain à Hawksnest Bay et ils y ont faire construire une maison.

Cependant, leur avenir commun a déraillé lorsqu’on a diagnostiqué un cancer de la gorge à Oppenheimer, qui a conduit à son décès en 1967. L’impact de cette perte douloureuse sur Kitty a encore alimenté ses problèmes de boisson et de dépression, la mort de son mari marquant la fin d’un chapitre rempli de tension, d’amour et d’impact historique profond.

Selon les dernières volontés de son époux, Kitty a dispersé ses cendres sur un plan d’eau près de leur maison de vacances à St. John. Elle a ensuite emménagé avec Robert Serber, un ami proche et physicien du Projet Manhattan, interprété dans le film par Michael Angarano.

La femme de Serber, Charlotte, qui était bibliothécaire à Los Alamos pendant la Seconde Guerre mondiale, s’est suicidée en 1967. On dit que Kitty a persuadé Robert d’acheter un yawl pour naviguer à travers le canal de Panama et jusqu’au Japon via les îles Galapagos et Tahiti.

Mais quand ils ont commencé leur voyage, Kitty est tombée malade. Alors qu’elle était à l’hôpital Gorgas à Panama City, elle est morte d’une embolie le 27 octobre 1972, à l’âge de 62 ans. Robert et Toni ont dispersé ses cendres au même endroit que celles d’Oppenheimer.

Selon l’avis de décès de Kitty : “Alors que la course pour développer la bombe atomique commençait, Oppenheimer a été appelé à diriger l’effort, connu sous le nom de Projet Manhattan.

Oppenheimer a interrompu ses études de troisième cycle pour travailler dans un laboratoire du département américain de l’Agriculture à l’Université de Californie, Berkeley, jusqu’à ce qu’elle et son mari déménagent à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, avec une équipe de scientifiques.

Beaucoup de contemporains d’Oppenheimer à Los Alamos la considéraient comme une figure polarisante ; des connaissances à elle la décrivaient comme étant à la fois envoûtante et impossible”.

Une scientifique, une épouse, une mère, une alcoolique, une communiste, ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses étiquettes attachées à Kitty au cours de sa vie. Mais la vérité est que nous ne pouvons jamais vraiment comprendre les nuances de la psyché d’une personne, ni la résumer en termes simples. Kitty était une femme complexe, mais qui a montré une bravoure admirable face à tant d’événements troublants.

Son décès a marqué la fin d’une ère étroitement liée à l’une des périodes les plus transformatrices de l’histoire mondiale. Comme pour son mari, son histoire est intimement liée aux événements dramatiques et aux développements scientifiques qui ont marqué le milieu du 20e siècle.