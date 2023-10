Only Murders in the Building : Comment la saison 3 prépare la saison 4

L’épisode final de Only Murders in the Building vient enfin d’être diffusé sur Disney+, donnant un avant-goût de ce qui va se tramer dans la saison 4. Voici ce qu’il s’est passé…

Only Murders in the Building a été un énorme succès. Cette série haute en couleur met en scène Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, trois inconnus qui ont la même obsession : les affaires criminelles. Alors qu’il se retrouvent soudainement lié à un meurtre, ils décident d’enquêter…

La saison 2 s’est terminée avec la résolution d’une affaire et le début d’une autre, la saison 3 tournant autour du meurtre de l’acteur Ben Glenroy. Sans surprise, une fois l’affaire résolue, c’est un autre meurtre qui a commencé à faire parler de lui, laissant présager de quoi allait parler la saison 4. Attention spoilers à suivre !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que va-t-il se passer dans la saison 4 de Only Murders in the Building ?

La saison 3 de Only Murders in the Building se termine lorsque l’affaire est élucidée, les personnages fêtent alors la première réussie de la pièce d’Oliver Putnam.

Pendant les festivités, Sazz Pataki apparaît, l’ancienne doublure de cascade de Charles-Haden Savage et parfois rivale amoureuse. Vêtue comme Charles, comme toujours, elle entre avec une caisse de bière et fait une plaisanterie sur le fait d’avoir copié toutes les clés des personnages.

Sazz dit à Charles qu’elle aimerait lui parler de quelque chose en privé. Charles, à son tour, dit qu’il va chercher dans son appartement une excellente bouteille de Malbec argentin. Charles entre dans sa cuisine dans le noir, ce qui signifie que nous ne voyons que sa silhouette, et se fait immédiatement tirer dessus à travers sa fenêtre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La caméra se déplace ensuite sur le corps pour révéler que contrairement à ce que la scène précédente laissait présager, la victime n’est pas Charles, mais Sazz. Alors qu’elle vit ses derniers instants, elle touche le sang qui s’écoule de sa blessure et tente d’écrire quelque chose sur le sol. Puis le générique défile, suggérant que quelqu’un veut apparemment la mort de Charles et la saison 4 tournera autour du meurtre de Sazz Pataki dans l’immeuble.

Y aura-t-il une saison 4 de Only Murders in the Building ?

Compte tenu du succès des trois premières saisons, une quatrième saison de Only Murders in the Building semble être plus que probable. Qui plus est, le co-créateur de la série John Hoffman a manifesté son envie de continuer la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsqu’on lui a demandé combien de saisons il souhaitait, Hoffman a déclaré à ScreenRant : “Autant qu’ils voudront bien nous en donner ! Je le pense vraiment. C’est l’une de ces séries où tout le monde impliqué y prend tant de plaisir, et je sais que je parle pour le trio et tous les autres. Quand vous avez une alchimie aussi spéciale, puis cette force d’attraction de talents incroyables qui disent : Wow, ça a l’air amusant. J’aimerais en faire partie. J’espère que cela lui donnera une longue vie.”

Les trois premières saisons de Only Murders in the Building sont actuellement disponibles en streaming sur Disney+.

L’article continue après la publicité