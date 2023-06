One Piece : Le fruit Ope Ope no Mi serait la source de l’immortalité d’Imu

Le chapitre récent de One Piece laisse entendre qu’Imu serait immortel et existerait depuis le Siècle Oublié. Or, il n’y a qu’une seule source d’immortalité dans l’univers de One Piece : le Fruit du Bistouri de Trafalgar Law.

Depuis que la saga finale de One Piece a commencé, les fans en apprennent davantage sur le mystérieux souverain du monde, Imu. Le chapitre 1084 de One Piece révèle qu’Imu aurait un lien avec la Reine Lili d’Arabasta.

À ce jour, la série n’a pas encore dévoilé la véritable identité de la personne assise sur le Trône Vacant. Cependant, ses pouvoirs sont sans pareil dans le monde.

En considérant l’histoire séculaire du Gouvernement Mondial ainsi que le rôle d’Imu en son sein, la possibilité qu’Imu soit immortel semble quasiment certaine à ce stade. De plus, les animés Shonen ont la réputation d’introduire des méchants finaux immortels.

Le Ope Ope no Mi est la seule source d’immortalité dans One Piece

Le Ope Ope no Mi est un puissant Fruit du Démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur de créer une sphère d’aura bleue claire translucide, où l’utilisateur peut contrôler comme bon lui semble le placement et l’orientation des objets et des êtres vivants à l’intérieur.

Les précédents détenteurs de ce fruit ont toujours été des médecins. Même Trafalgar Law peut utiliser ce pouvoir efficacement grâce à ses études en médecine depuis son enfance.

Cependant, le Ope Ope no Mi est également appelé le “Fruit du Démon Ultime” car il confère le pouvoir d’immortalité. C’est pourquoi ce fruit est très coûteux et très recherché parmi les marines et les pirates.

Le Ope Ope no Mi est la seule source d’immortalité dans toute la série, et son utilisateur peut choisir de se rendre lui-même immortel ou de rendre immortel une autre personne au prix de sa propre vie.

Pourquoi cette théorie semble-t-elle plausible ?

Eiichiro Oda a introduit le concept d’immortalité grâce au Ope Ope no Mi. Cependant, cette révélation semblait tellement aléatoire qu’elle paraissait étrange. Mais Oda n’ajoute jamais rien de superflu dans One Piece.

Le fait qu’il ait choisi de révéler les véritables pouvoirs du Fruit du Démon de Law dans l’Arc Dressrosa signifie qu’il a quelque chose d’important en réserve pour la saga finale. Il est impossible qu’Imu soit l’utilisateur du Ope Ope no Mi car le fruit n’aurait pas réapparu si l’utilisateur s’était rendu immortel.

Il est donc fort probable que quelqu’un du Siècle Oublié, possédant le pouvoir du Ope Ope no Mi, l’ait utilisé pour rendre Imu immortel au prix de sa propre vie.

De plus, dans le chapitre 1086 de One Piece, Ivankov spécule que le nom complet d’Imu serait Saint Imu de la Maison Nerona, l’un des souverains des vingt nations alliées. Ivankov montre également un livre à Sabo et mentionne une capacité qui peut accorder une jeunesse éternelle. Il s’agit très probablement du Ope Ope no Mi, car c’est le seul objet possédant un tel pouvoir.

One Piece est actuellement disponible en streaming sur Crunchyroll.