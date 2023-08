One Piece : Pourquoi le Gorosei et Imu apparaissent-ils si souvent ?

Depuis le début de l’Arc final de One Piece, le Gorosei et Imu sont beaucoup plus présents qu’à l’accoutumée. Mais alors pourquoi ?

One Piece est entré dans son Arc final l’année dernière et, depuis lors, le nombre de fois où Gorosei et Imu sont apparus est nettement supérieur à ce qu’ils avaient fait en plus de deux décennies. En tant que plus haute autorité mondiale, le Gorosei ne quitte jamais Marie Joise, tandis que l’existence d’Imu est gardée secrète.

Le simple fait qu’une personne soit installé sur le Trône Vacant suffit à plonger le monde entier dans le chaos. Les gens ne peuvent jamais accepter le fait que le monde entier est gouverné par une personne mystérieuse depuis plus de 800 ans.

Le Gorosei et Imu travaillent tous deux vers le même objectif que One Piece n’a pas encore révélé. Pour atteindre cet objectif, ils cherchent des moyens de recréer une arme dévastatrice telle que la Mother Flame. Néanmoins, leur présence fréquente est assez étrange. Penchons-nous donc plus en profondeur pour comprendre pourquoi.

Le Gorosei et Imu sont censés être les antagonistes centraux de One Piece

Il y a quelques années, de nombreuses théories et spéculations suggéraient que Barbe Noire serait le méchant final du manga. Cependant, cet engouement a diminué après l’apparition d’Imu. Il s’agit d’une personne ou entité mystérieuse qui vit depuis plus de 800 ans et qui possède des pouvoirs inconnus, mais dévastateurs. Ainsi, tout chez Imu correspond aux critères de l’antagoniste final d’un Shonen.

D’un autre côté, malgré leur statut, les membres du Gorosei sont les principaux subordonnés du dirigeant du monde. Ils sont également extrêmement forts, à tel point que quelqu’un comme Sabo a à peine réussi à échapper à la mort. Maintenant que le manga est entré dans son Arc final, Eiichirō Oda doit répondre à des dizaines de questions en suspens pour les fans. Ces questions sont en quelque sorte liées au Gorosei et Imu dans One Piece. De plus, les fans doivent connaître les principaux méchants contre lesquels Luffy va se battre lors de la Guerre finale.

Le fait que le Gorosei et Imu apparaissent beaucoup plus que Barbe Noire prouve que ce dernier n’est pas le méchant final. Le Gorosei et Imu préparent quelque chose d’important, et cela ne présage rien de bon. Ils ont assez d’autorité pour détruire le monde s’ils le souhaitaient. Leur action de destruction du Royaume de Lulusia pour les besoins d’une expérience montre qu’ils sont suffisamment maléfiques pour piétiner la vie des gens sans la moindre hésitation.

