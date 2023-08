One Piece offre enfin des pistes sur les véritables origines de Gorosei

One Piece a enfin commencé à lever le voile sur un mystère qui dure depuis deux décennies, puisque le dernier chapitre offre un indice majeur sur les véritables origines de Gorosei.

Le Gorosei est officiellement la plus haute autorité dans le monde de One Piece. Ils sont également de grands antagonistes qui cachent l’existence du souverain du monde, Imu. Gorosei (ou Cinq Doyens) est un groupe de cinq personnages qui supervisent toutes les organisations au sein du Gouvernement Mondial.

Depuis le début de l’Arc Final, Gorosei apparaît plus fréquemment, tout comme Imu. Il est même quelque peu déstabilisant de les voir préparer une certaine catastrophe. De plus, ils considèrent Luffy, celui doté du pouvoir du Dieu Soleil Nika, comme leur plus grande menace.

Le chapitre 1090 présente la première conversation entre eux, où l’intrépide capitaine au Chapeau de Paille déclare audacieusement son objectif de devenir le Roi des Pirates avant que le manga suggère enfin les véritables origines de Gorosei.

One Piece insinue que les Gorosei ne sont pas des êtres humains

Les Cinq Doyens sont très mystérieux. À part le fait qu’ils soient des Dragons Célestes, personne ne sait rien d’eux. Ce n’est que récemment que le manga a révélé leurs noms et un aperçu de leurs pouvoirs.

Chacun d’entre eux est qualifié de “Dieu Guerrier” et se spécialise dans un domaine comme la Science, l’Agriculture, etc.

De plus, le flashback de la Rêverie révèle ce qui s’est passé à l’intérieur du Château de Pangée lors de la mort de Nefertari Cobra. Imu se révèle devant le roi d’Arabasta et conspire avec Gorosei pour le tuer. Sabo, qui écoute la conversation de l’extérieur, entre rapidement dans la pièce dès que Nefertari Cobra est attaqué.

C’est alors qu’il réalise que les Cinq Doyens se sont transformés en créatures gigantesques et ombrageuses. Ils sont également extrêmement puissants, vu comment Sabo a à peine réussi à sortir vivant de la pièce. De plus, on ne peut ignorer le fait que les Gorosei semblent identiques à ce qu’ils étaient il y a 20 ans lors du flashback d’Ohara.

Tous ces indices prennent davantage de sens dans le chapitre 1090 de One Piece, où les Gorosei comparent les humains à des insectes. Bien qu’ils soient arrogants, le simple fait qu’ils méprisent toute l’humanité suggère qu’il y a plus que ce que l’on voit.

La possibilité que chaque doyen soit immortel semble un peu exagérée, étant donné que ce pouvoir est unique au Fruit Op-Op. Par conséquent, la seule théorie plausible est que les Cinq Doyens n’ont jamais été humains à l’origine. Quant à savoir ce qu’ils sont et d’où ils viennent, cela est probablement lié à Imu, étant donné qu’ils lui sont inconditionnellement loyaux.

