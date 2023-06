One Piece Épisode 1065 : Date de sortie et spoilers

Le combat entre Luffy et Kaido est peut-être le point culminant de la série, mais il se passe beaucoup d’autres choses à Wano. Que ce soit l’apparition de Cipher Pol ou le combat contre Big Mom, l’arc ne tardera pas à trouver sa conclusion. Découvrez alors quand va sortir l’épisode 1065 ainsi que les spoilers possibles.

L’arc Wano de One Piece est probablement le plus passionnant à ce jour, avec une histoire captivante, beaucoup d’action et des moments mémorables. L’épisode récent s’est principalement concentré sur le combat entre le Roi des Bêtes et le futur Roi des Pirates.

L’article continue après la publicité

Cependant, avant cela, une autre menace majeure à gérer est le Yonko Big Mom, dont la frénésie ne fait qu’empirer.

Alors avant de vivre tous ces événements, découvrez quand va sortir l’épisode 1065 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1065 de One Piece

L’épisode 1065 de One Piece sortira le 4 juin à 04h00.

Crunchyroll

Spoilers de l’épisode 1065 de One Piece

L’épisode 1065 de One Piece se concentrera sur Trafalgar Law et Eustass Kid alors qu’ils affrontent Big Mom. La frénésie du Yonko, qui écrase complètement les pirates, anéantit tout espoir de la vaincre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cependant, juste au moment où elle savoure sa victoire écrasante, le blessé Trafalgar Law utilise une attaque d’une puissance dévastatrice en agrandissant son épée et en injectant à la Yonko de l’anesthésiant.

L’article continue après la publicité

La piqûre perce de son bras jusqu’à sa mâchoire, amenant les spectateurs à penser qu’elle est probablement morte. Cependant, même cette attaque ne perturbe guère la monstrueuse Big Mom, Trafalgar Law va l’attaquer afin de la mettre à terre.

C’est alors qu’Eustass Kid se relève et utilise un puissant “Punk Corna Dio” contre elle. Ils utilisent chaque dernier bout de leur force pour empêcher Big Mom de rejoindre Kaido sur le toit.

One Piece peut actuellement être visionné en streaming sur Crunchyroll.