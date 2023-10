My Hero Academia : pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 406 cette semaine ?

Alors que le chapitre 406 de My Hero Academia devait initialement sortir le 5 octobre 2023, les lecteurs les plus impatients ont reçu une mauvaise nouvelle. Raisons du retard, nouvelle date de publication, on vous explique tout.

Dans le chapitre 405 de My Hero Academia, Edgeshot vient en aide à Bakugo en le faisant tousser pour éliminer le sang coincé dans sa poitrine. Le sort d’All Might a également changé, ce dernier ayant échappé à la mort de justesse grâce à Bakugo, qui est arrivé à temps pour contrecarrer les sinistres plans d’All For One.

Lorsque les premiers spoilers du chapitre précédent ont été révélés, les leakers avaient également indiqué que le nouveau chapitre sortirait bien selon le calendrier prévu. Malheureusement, ledit calendrier a finalement été modifié. On vous explique les raisons de ce report, et on vous donne la nouvelle date pour la sortie du chapitre 406.

Le chapitre 406 de My Hero Academia sortira le dimanche 12 novembre 2023 sur Manga Plus. Pour ce qui est de l’heure, il faudra attendre un peu : l’intervention épique de Bakugo sera dévoilée à 16h en France.

Pourquoi le chapitre 406 de My Hero Academia est-il reporté d’une semaine ?

“MHA fait une pause cette semaine ! Le chapitre 406 sortira officiellement le 12 novembre, avec des fuites prévues pour les 7 et 8.“

Et la raison d’un tel report est toute simple : après des chapitres pleins de tension, l’auteur Kohei Horikoshi a pris une pause, comme beaucoup de mangakas ayant signé des œuvres s’étendant sur la durée.

Il en va de même pour Jujutsu Kaisen, dont l’auteur Gege Akutami prend régulièrement des pauses, ou encore One Piece : Eiichiro Oda s’est accordé avec la Shueisha pour avoir ses breaks mais aussi des moments qu’il consacre à l’adaptation en série live-action de son manga par Netflix, série sur laquelle il est consultant. Ce genre de pauses permet aux auteurs de lever le pied et se reposer, mais aussi d’entamer des recherches pour l’écriture des prochains chapitres (trouver des infos intéressantes sur des sujets, ou encore des images pour les aider et les inspirer sur leurs dessins).

Que s’est-il passé dans le chapitre 405 de My Hero Academia ?

Edgeshot a joué un rôle crucial dans le chapitre précédent de My Hero Academia. Quand All Might demande à Sir Nighteye s’il parlait du sombre destin qu’All For One allait lui réserver, le super-héros lui confirme qu’il avait en effet prévu un avenir bien sombre pour l’ancien N°1. Mais le futur qu’il avait prédit a été remodelé, ce qui signifie que Deku reverra son mentor. All Might déclare de manière sarcastique qu’il serait mort heureux pour le bien de ses élèves, comme tout mentor idéal devrait le faire.

Bakugo atterrit ensuite sur un bâtiment voisin avec All Might et, lorsqu’on lui demande comment il se sent, sa bouche commence à saigner. Avec le sang apparaît un minuscule Edgeshot qui révèle avoir réparé les organes internes et les os de Bakugo. Il ajoute également qu’il était nécessaire de le faire tousser pour soulager ses voies respiratoires et le reste de son corps.

Cependant, lorsque Bakugo remercie Edgeshot, ce dernier précise que même s’il a réparé son corps, il n’est pas celui qui l’a ramené à la vie. Il reconnaît aussi les compétences que Bakugo a perfectionnées au fil des années, car elles lui ont permis de retrouver une certaine stabilité.

Pour découvrir la suite dans le chapitre 406 de My Hero Academia, il faudra donc attendre le 12 novembre.