La série Mindhunter pourrait revenir dans une saison 3 sur Netflix

Pour beaucoup, l’arrêt de la série Mindhunter de Netflix était une terrible erreur. Mais une nouvelle interview suggère que le programme produit par David Fincher ne serait pas encore mort et enterré.

C’est en 2017 que surgissait pour la première fois la série Mindhunter sur nos écrans. Le pitch était aussi simple qu’intriguant : on nous promettait de retracer les premières études sur les tueurs en série, par les agents du FBI Holden Ford et Bill Tench, dans le but de créer le profilage des assassins et ainsi plus facilement les empêcher de nuire.

Et la série jouissait déjà d’une distribution de haute volée, puisque c’était le réalisateur de Seven et Fight Club qui en était le producteur exécutif : David Fincher. Malheureusement, sa présence n’aura pas suffi à mener à l’annulation abrupte de Mindhunter, juste avant la très attendue troisième saison.

Pourtant, les fans pourraient cesser d’en faire le deuil. Car presque cinq ans plus tard, une star de la série affirme que David Fincher réfléchirait à comment ramener le thriller sur Netflix.

David Fincher envisage de ramener Mindhunter

Selon Holt McCallany, star de Mindhunter incarnant Bill Tench, David Fincher aurait évoqué l’idée de ramener la série à la vie pour une troisième saison.

La création Netflix a été en effet soudainement annulée après sa deuxième saison en 2019, en raison de coupes budgétaires, provoquant rapidement l’indignation des fans. Néanmoins, son retour est à prendre avec des pincettes, car l’acteur ne s’est pas non plus trop mouillé.

S’exprimant auprès de l’Awards Daily, McCallany a déclaré : “J’ai entendu dire que David y avait pensé. Je ne dis pas que ça va revenir. Mais plutôt que si ça revient, je reviendrai moi aussi. Vous pouvez en être sûr, mais tout dépendra de ce que David veut faire. Cela fait quelques années maintenant, donc c’est probablement oublié, mais le simple fait qu’il y pense est encourageant.”

En février 2023, David Fincher avait déclaré à propos de la série à Forbes : “Je suis très fier des deux premières saisons. Mais c’est une série très coûteuse et, aux yeux de Netflix, nous n’avons pas attiré suffisamment de public pour justifier un tel investissement [pour la saison 3]. Je ne leur en veux pas, ils ont pris des risques en lançant la série, m’ont donné les moyens de faire Mank [son film en noir et blanc sur le Hollywood des années 1930] comme je voulais le faire, et ils m’ont permis de m’aventurer sur de nouveaux chemins avec The Killer.”

Avant d’ajouter : “C’est une bénédiction de pouvoir travailler avec des gens capables d’audace. Le jour où nos désirs ne seront plus les mêmes, nous devrons être honnêtes et prêts à emprunter des chemins différents.“

De son côté, McCallany a continué auprès de l’Awards Daily : “Est-ce que je voulais que Mindhunter soit annulé après deux saisons ? Euh, non, mais ce n’est pas ma décision. C’est la décision de mon ami David (Fincher). Et si c’est la décision de David, c’est la décision de David. Je comprends, j’accepte et je passe à autre chose. Je reste reconnaissant, et je le dis sincèrement.“

Les fans enthousiastes à l’idée d’un retour de la série Mindhunter

Forcément, à l’idée que la saison 3 de Mindhunter pourrait un jour exister de nouveau, des fans de la série se sont emballés sur les réseaux sociaux.

“C’est sérieux ??? J’espère qu’ils vont finalement revenir à la raison et faire en sorte que ça arrive ! J’en ai marre des mêmes formules, c’était la série la plus captivante depuis longtemps“, a ainsi posté un fan sur X/Twitter en réponse à la nouvelle interview.

“MINDHUNTER était une série captivante, plongeant dans la psychologie du profilage criminel. L’implication de David Fincher dans la possible reprise pourrait signifier un récit plus intrigant et une exploration plus profonde des personnages.“

En attendant un éventuel retour de la série sur Netflix, Holt McCallany réapparaîtra à nouveau, cette fois sur grand écran : il incarne Fritz Von Erich dans le long-métrage Iron Claw du studio A24, qui débarque le 24 janvier 2024 dans nos salles obscures.

