La fin de The Killer sur Netflix expliquée

Le réalisateur David Fincher s’est associé à Netflix pour nous sortir The Killer, mettant Michael Fassbender en vedette. Comment le thriller finit et pourquoi ?

David Fincher a déjà offert aux cinéphiles du monde entier de véritables classiques tels que Fight Club, Seven ou Gone Girl. Il se tourne maintenant vers la vie – et les problèmes devenus personnels – d’un tueur à gages professionnel.

Le synopsis proposé est simple et efficace : “Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même, dans une mission punitive à travers le monde qui n’a soi-disant rien de personnel.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le film, qui a eu droit à des sorties en salles dans d’autres pays, est déjà disponible sur la plateforme de streaming Netflix : et il a déjà atteint la première place du top 10 sur le géant du streaming. De quelle manière se conclut-il et comment interpréter sa fin ?

Attention, spoilers à venir !

Explication de la fin de The Killer sur Netflix

netflix

Michael Fassbender incarne le rôle du Tueur, dont on ne connaîtra jamais vraiment le nom. En affût devant un hôtel chic de Paris, il se prépare méthodiquement pour éliminer une cible fortunée. Tout le processus est décrit en voix off, qui devient le seul dialogue (intérieur du coup) de ce premier chapitre. Le Tueur se décrit lui-même comme froid, indifférent, méthodique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourtant, lorsqu’il rate sa cible pour la première fois de sa vie, les choses dérapent. La course pour fuir le pays, les précautions pour éviter d’être suivi, tout laisse entendre que le chasseur est devenu la proie. Et si notre Tueur s’en sort très bien, il n’en va pas de même pour ses proches. Lorsqu’il arrive chez lui en République Dominicaine et qu’il découvre qu’on s’en est pris à sa compagne au point de l’envoyer aux urgences, ça tourne mal.

Son métier, qui n’avait jusque-là jamais été personnel, va soudain revêtir un tout autre sens. Il n’est pas payé pour tuer, mais il va quand même traquer ses chasseurs et s’assurer qu’ils ne frapperont plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Tueur va-t-il se faire tuer ?

netflix

Apprenant que sa compagne a été attaquée par deux assassins, le Tueur retrouve d’abord le chauffeur de taxi qui les a conduits à sa cachette. Hodges (Charles Parnell), l’avocat véreux qui se charge de transmettre les ordres de missions aux différents tueurs à gages, s’avère lui aussi dans le coup. C’est en se rendant en Louisiane et en s’introduisant dans son bureau que le héros finit par obtenir les renseignements qu’il souhaite, mettant au passage fin aux jours de son employeur puis de son assistante, acceptant de faire passer la mort de cette dernière pour un simple accident, plus propre, à sa demande.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le Tueur s’en prend ensuite à “la Brute”, l’homme qui s’est emporté sur sa conjointe, et lui règle son compte après avoir endormi sa chienne Diva. Pour finir, il quitte la Floride et rejoint une ville dans l’état de New York, où il trouve “l’Experte”, le deuxième assassin, en la personne de Tilda Swinton.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tilda Swinton se fait éliminer dans The Killer sur Netflix

netflix

À Beacon, dans l’État de New York, le Tueur trouve l’Experte et l’aborde alors qu’elle dîne seule dans un restaurant. C’est l’occasion pour la tueuse à gages de faire le bilan de sa vie et sa carrière. Elle ne cherche pas à convaincre le Tueur de changer d’avis, consciente qu’il ira jusqu’au bout, mais l’interroge sur ses réelles motivations.

En effet, le Tueur fonce bille en tête sur la mission qu’il s’est imposée lui-même. Et parce que cette mission est toute personnelle, elle dénote avec sa méthode et ses préceptes, qu’il se répète mentalement avant chaque assassinat. “Respecte le plan. Anticipe. N’improvise pas.” ne correspond jamais à la situation, puisqu’il passe son temps à improviser. Même son “Ne fais confiance à personne” est coupé en milieu de phrase par l’Experte qui fait mine de s’impatienter.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, sa dernière maxime s’éloigne de l’idée d’une carrière réussie, pour rappeler chaque fois un peu plus pourquoi il se retrouve à devoir traquer la Brute, l’Experte et le Client : “Voilà ce qu’il en coûte, si tu veux réussir.” Car là où il pensait n’avoir aucune implication personnelle dans son identité du Tueur, il faut bien reconnaître qu’il doit protéger sa vie privée et ses proches.

Après les assassins, le Client : la dernière victime dans The Killer ?

netflix

La dernière personne sur la liste du Tueur est celle qui avait commandé le coup initial, et qui s’avère être Claybourne (Arliss Howard), un gestionnaire de fonds milliardaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

S’introduisant discrètement dans son complexe d’appartements, le Tueur pénètre dans la maison de Claybourne et le confronte silencieusement. Claybourne explique qu’il était un client pour la première fois et qu’il était surpris par l’idée que sa commande puisse mal tourner et ne pas être honorée. Selon ses dires, c’est Hodges qui lui a promis de s’occuper des détails, mais le Client ne savait pas ce que cela impliquerait. Le Tueur promet de le tuer horriblement s’il soupçonne le moindre autre coup ordonné à son encontre.

L’importance des noms dans The Killer

netflix

Les noms des personnages ne sont jamais connus, sinon celui de Hodges ou de Claybourne, mais les surnoms si, et ils sont importants. La Brute préfère frapper et se battre jusqu’à mourir dans d’atroces souffrances, l’Experte se contente de discuter et de mettre des mots sur les événements du film avec un point de vue plus objectif. Le Client étant le client, il échappe très probablement ainsi à la folie meurtrière du Tueur. Et le Tueur ? Il tue, tout simplement. C’est pourquoi il assassine chaque personne sur son chemin, sans distinction.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsqu’enfin il retourne à sa planque, le Tueur peut se détendre avec sa petite amie, maintenant rétablie. Sa vie privée n’est plus menacée, il peut alors se fondre dans la masse.