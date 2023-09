Miley Cyrus évoque le tournage de Black Mirror “J’ai fais des crises d’angoisse”

Dans une série de vidéos pour promouvoir sa nouvelle chanson, Miley Cyrus a évoqué la scène traumatisante qu’elle a tournée dans la saison 5 de Black Mirror.

Si Miley Cyrus est surtout connue pour son rôle de Miley Stewart/Hannah Montana dans la série à succès de Disney Channel, Hannah Montana, elle également apparue dans Mon Oncle Charlie, LOL USA ou plus récemment Black Mirror.

Cependant, lors de sa participation à la série dystopique de Netflix, Miley Cyrus a vécu une expérience traumatisante qu’elle vient tout juste de révéler.

Miley Cyrus confie avoir joué dans Black Mirror tout en gérant une crise personnelle

Dans une série de vidéos sur TikTok pour promouvoir son dernier single Used to Be Young, Miley Cyrus est revenue sur son expérience de tournage sur le plateau de Black Mirror au cours de laquelle elle a vécu un moment déchirant.

“Je tournais dans Black Mirror et pendant ce temps, les incendies de Woolsey se sont déclarés à Malibu. J’étais en Afrique du Sud, mais cela se passait à Malibu, c’était vraiment déroutant”, a confié la jeune femme. “Probablement deux ou trois ans après cela, je ne comprenais pas, mais j’avais ces crises d’angoisse avec une vision de moi attachée à une civière.”

Elle a poursuivi en déclarant : “J’avais donc ces rêves à chaque fois que je devais me produire sur scène, et je pensais que ce n’était qu’une vision anxieuse qui n’avait aucun sens. Mais en réalité, pendant que ma maison brûlait, j’étais attachée à une civière avec mes mains menottées et attachées à un lit.”

Netflix

Miley Cyrus a joué le rôle d’Ashley O dans le troisième épisode de la saison 5 de la série, intitulé Rachel, Jack and Ashley Too. Dans l’épisode, Cyrus est une chanteuse pop qui est droguée et retenue captive par sa tante autoritaire qui n’aime pas le fait qu’elle souhaite changer la trajectoire de sa carrière.

L’épisode suit ensuite deux sœurs qui sont fans d’Ashley O et qui collaborent avec Ashley Too, une poupée robotique avec une intelligence artificielle à l’effigie d’Ashley O, pour libérer la chanteuse et lui rendre son indépendance.

Bien que l’épisode en lui-même soit déjà troublant, surtout avec la présence de Miley Cyrus, une véritable chanteuse pop qui a connu des problèmes dans cette industrie, il est encore plus bouleversant de réaliser que la jeune femme tournait cet épisode pendant que son monde s’écroulait.