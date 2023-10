La saison 2 de Loki écrase toute concurrence avec des scores d’audience hallucinants

La saison 2 de Loki a connu un lancement triomphant sur Disney+, ses premières audiences en streaming étant déjà sur le point de dépasser celles d’Ahsoka.

Le système des audiences en streaming peut sembler un peu douteux. On connaît les techniques de Netflix pour susciter le plus possible la curiosité de ses abonnés, faisant souvent état de centaines de millions d’heures visionnées pour des films qui semblent pourtant avoir eu peu d’impact culturel.

Et dans cette course à l’audimat, Disney+ a lui aussi partagé, pour la première fois, des chiffres concrets et plus réalistes sur les diffusions de ses séries. Ainsi, Ahsoka aurait accumulé 14 millions de vues pour la période des cinq premiers jours de diffusion sur la plateforme de streaming.

Et maintenant que la série estampillée Star Wars s’est terminé dans un final plein de suspense, c’est au tour d’une autre franchise de captiver les abonnés de Disney : Loki, avec sa saison 2, démarre fort.

La saison 2 de Loki fait un carton sur Disney+ pour sa première semaine de diffusion

En effet, l’épisode 1 de la saison 2 de Loki a attiré 10,9 millions de vues lors de ses trois premiers jours sur Disney+. Dès lors, la série peut poser un pied sur le podium des programmes les plus regardés de la plateforme de streaming, juste derrière la saison 3 de The Mandalorian (à noter que les chiffres exacts de cette dernière n’ont pas été confirmés).

Lors de ses trois premiers jours, la série Ahsoka avait certes eu des chiffres similaires, mais le nombre de vues n’avait pas atteint ces 10,9 millions. Et étant donné l’engouement des fans pour le dieu de la malice, il est fort probable que sa série solo dans le Marvel Cinematic Universe rafle tous les records par la suite, battant celui de la Jedi pour les cinq jours.

Un tel succès n’a rien de surprenant : d’après Nielsen dans des chiffres rapportés par The Hollywood Reporter, la série est largement considérée comme la plus puissante à ce jour en termes d’audience : “De par son nombre réduit d’épisodes, Loki a eu le temps de visionnage moyen le plus élevé de toutes les séries Marvel ou Star Wars, avec un peu moins de 872 millions de minutes par épisode en six semaines.“

Ainsi, les audiences de mars 2022 pour la première saison de Loki auraient comptabilisé 5,2 milliards de minutes, tandis que WandaVision et Falcon et le Soldat de l’hiver suivaient de près avec environ 4,5 milliards de minutes chacun.

Cela intervient également après que Disney ait mis en œuvre sa nouvelle stratégie de sortie des épisodes, lançant leur diffusion en soirée aux États-Unis, et tard dans la nuit pour l’Europe. En fin de compte, le dieu de la malice a bel et bien accompli son “destin exceptionnel” en s’accaparant le titre de série la plus regardée du MCU. Et un tel engouement pourrait bien convaincre les producteurs de faire perdurer les aventures de l’anti-héros dans l’univers Marvel.

