Les fans de Loki sont persuadés d’avoir repéré un Easter Egg des X-Men

Avec l’arrivée prochaine des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), les fans de Marvel pensent avoir décelé un Easter egg dans la saison 2 de Loki.

Le dieu de la malice est de retour sur les petits écrans, dans une seconde saison très attendue de sa série Loki. L’anti-héros, ses compagnons Mobius et Ouroboros et le Tribunal des Variations Anachroniques y sont plongés en plein chaos alors que la trame de la réalité se déchire en un de chronologies parallèles. Et avec ces chronologies, ce sont aussi les univers différents qui se voient bouleversés. Y compris celui des X-Men ?

En effet, les mutants sont appelés à rejoindre très prochainement le MCU, avec la fusion des œuvres des studios de la Fox et celles de Marvel. Et alors que Wolverine et compagnie sont attendus de pied ferme par les fans, ces derniers sont persuadés d’avoir aperçu le Cerebro du professeur X dans la saison 2 de Loki.

Les fans croient avoir repéré la porte du Cerebro dans la saison 2 de Loki

Ce nouvel épisode de la saison 2 introduit plusieurs développements au sein du TVA, notamment le Cœur Temporel, qui apparaît vers le point culminant de l’épisode. Mis en difficulté par les soudaines multiplications de branches temporelles, le Cœur risque de céder, et Mobius et Loki doivent donc agir : il faut sauver le moteur du TVA, et régler pour de bon le problème des errances temporelles du dieu viking (ou géant des glaces ?)

Et quand certains étaient plongés dans un suspense total, d’autres ont tiqué sur un détail : la porte menant au Cœur Temporel leur a semblé bien familière… Car cette dernière ressemble à s’y méprendre au sas menant au Cerebro du professeur Xavier dans la franchise X-Men de la Fox. Il n’en fallait pas plus pour que les spectateurs s’emparent de l’affaire et la répandent sur Twitter.

“J’ai tout de suite cru que les X-Men allaient apparaître“

“La série regorge de tant de détails et de secrets cachés. Je ne serais pas surpris si c’était 100 % intentionnel !“

D’autres internautes n’auront pas manqué de proposer un autre point de vue : la scène serait aussi une référence à un classique de l’horreur, Shining de Stanley Kubrick

“Oh… ouais je pensais à quelque chose de complètement différent.“

Un simple Easter egg ou une annonce discrète pour davantage encore ?

disney+

Marvel adore distribuer des clins d’œil d’une œuvre à une autre. Les apparitions de Stan Lee dans les différentes phases de son MCU, les clins d’œil aux comics, le studio est réputé pour ses petits secrets destinés aux fans, créant un lien fort dans sa communauté. Parfois, ce ne sont que des détails amusants. Et d’autres fois, ces Easter eggs sont l’annonce d’un événement futur. Aussi, les théories affluent forcément au moindre doute, et la saison 2 de Loki en compte déjà plusieurs à son palmarès.

Le clin d’œil rappelant la porte du Cerebro pourrait n’être qu’un rappel de la future arrivée des mutants dans le MCU. Mais il pourrait aussi s’agir d’une variante temporelle, qui pourrait faire davantage qu’un simple coucou dans la série Loki. Car dans le même épisode, le sujet de l’effacement de la mémoire est souvent évoqué, surtout pour expliquer les trous dans les souvenirs de Mobius et l’idée qu’il n’existe ni passé ni futur au sein du TVA. Le professeur Xavier aurait-il eu un rôle dans la manipulation de ces souvenirs ? Le Cœur Temporel ne pourrait-il pas être une sorte de Cerebro permettant de retrouver les anomalies et variants, expliquant ainsi comment Kang aurait retrouvé les autres versions de lui-même ?

Seul le temps nous le dira…

