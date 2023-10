La fin sanglante de Totally Killer expliquée : Jamie gagne-t-elle la partie contre le tueur en série ?

Totally Killer est sorti le 6 octobre sur Prime Video, marquant le début de la saison d’Halloween avec sa panoplie de meurtres, de tueurs en série et… de voyages dans le temps ? Pas de panique, on vous explique le film.

Totally Killer est un vrai slasher, un de ces films d’horreur dans lequel les personnages se font éliminer les uns après les autres par un tueur en série. Mais le film ne se contente pas de faire mourir ses héros : il joue aussi sur le thème du voyage dans le temps.

Le résumé d’Amazon présente en effet le long-métrage comme une histoire de sauvetage, sa protagoniste étant parfaitement consciente de ce qui se passe : “Lorsque le tristement célèbre “Poignardeur de Jeunes Filles” revient 35 ans après sa première série de meurtres pour faire une nouvelle victime, Jamie (Kiernan Shipka), 17 ans, remonte accidentellement le temps jusqu’en 1987, déterminée à arrêter le tueur avant qu’il ne recommence à sévir.“

Et l’enjeu est d’autant plus important pour l’héroïne que la dernière victime est sa mère. Si elle parvient à venir à bout du Poignardeur, alors peut-être que sa famille sera épargnée… Y arrive-t-elle ? On vous explique la fin de Totally Killer, avec tous les spoilers que ça implique.

Explication de la fin de Totally Killer sur Prime Video

Jamie parvient bien à contrecarrer les plans du Poignardeur de Jeunes filles (ou Sweet Sixteen Killer dans sa version originale). Elle découvre en effet qu’il s’agit de Doug Summers, qui deviendra dans le futur le proviseur de son lycée. Ses raisons ? L’homme se venge des adolescents qui ont fait du mal à leur camarade de classe Trish.

Mais, vous vous en doutez, Totally Killer ne s’arrête pas sur cette révélation. Car Jamie n’est pas la seule à remonter le temps : le Doug adulte (et donc proviseur) remonte lui aussi le temps pour s’en prendre à l’héroïne, et donc contrecarrer son plan de contrecarrer les plans du tueur… comment ça, le serpent qui se mord la queue ?

Sauf que non, plot twist ! Le tueur de 2023, celui qui s’en prend à la mère de Jamie, n’est pas le vrai Poignardeur du passé (donc Doug Summers). Il s’agit en réalité de Chris Dubasage, animateur d’un podcast, qui s’amuse à jouer les copycats. Et son mobile est un peu moins fleur bleue : il souhaite relancer son podcast sur les meurtres du Sweet Sixteen Killer. Car plus le tueur est connu, plus son programme gagnera en popularité, et lui avec.

L’héroïne survit-elle face aux tueurs de Totally Killer ?

L’arrivée du copycat Chris Dubasage en 1987 conduit à une bagarre avec Jamie. Cette dernière lui tire dans le ventre avec un pistolet à clous. Profitant des effets du voyage dans le temps, elle lui donne ensuite une simple pichenette et la force centrifuge s’occupe du reste, faisant exploser Chris sous ses yeux.

Jamie revient finalement en 2023, mais le monde a changé depuis son départ. À cause de ses interventions dans le passé, ses parents se sont mis ensemble plus tôt que prévu, faisant naître avant elle un tout nouveau grand-frère… appelé Jamie ! Désormais, la lycéenne va devoir s’habituer à un autre prénom : Colette. Coup dur pour Colette donc, mais au moins elle est en vie, sa mère aussi, et la famille s’agrandit.

Enfin, Jamie/Colette se voit offrir un livre intitulé Tout ce qui a changé, sorte de mise à jour pour l’aider à rester d’attaque dans cette nouvelle réalité. Le film se conclut alors sur un montage des différences sur sa vie avant et après son aventure.

Et non, il n’y a pas de scène post-générique.