Jujutsu Kaisen : 8 personnages d’anime de la même trempe que Gojo Satoru

La série Jujutsu Kaisen est remplie personnages inoubliables, mais le plus populaire de la franchise est sans aucun doute Gojo Satoru. Le sensei de Yuji, Nobara et Megumi peut paraître unique aux yeux des fans d’anime, pourtant il partage des traits avec des personnages d’autres séries.

Gojo est adulé par la communauté pour son côté excentrique et, bien sûr, pour sa force écrasante. Plusieurs antagonistes, pourtant incroyablement puissants, ont été vaincu par le professeur sans effort de sa part. Il est rare de voir un héros dominer ainsi la chaîne alimentaire, et Gojo est indéniablement un super-prédateur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si Gojo est une des plus grandes raisons de la popularité de Jujutsu Kaisen, il traverse néanmoins une période difficile dans l’anime et le manga en ce moment. Alors que la communauté regrettera sûrement son absence pendant quelques temps, d’autres personnages d’anime similaires sont là pour combler le vide.

Aizawa Shota (My Hero Academia)

crunchyroll

D’emblée, le rôle d’Aizawa Shota dans My Hero Academia le rapproche de Satoru Gojo : ils servent tous deux de mentors à un groupe de héros. Cependant, leurs méthodes d’enseignement diffèrent grandement. Shota est strict, tandis que Gojo prône une approche plus décontractée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Néanmoins, Shota et Gojo sont prêts à tout pour protéger leurs élèves. Ils sont non seulement semblables sur de nombreux points, mais sont aussi considérés comme les meilleurs enseignants du monde de leur anime respectif.

L (Death Note)

netflix

L est le détective le plus intelligent de l’univers de Death Note. Il a été le premier à tromper Light Yagami, alias Kira. Comme Gojo, L place son travail avant tout, malgré des univers totalement différents. L est humain, tandis que Gojo dispose de pouvoirs capables de raser des pays entiers de la carte. La renommée du détective n’en est pas moins impressionnante, tout comme ses coups de génie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shigure Sohma (Fruits Basket)

crunchyroll

Comme Gojo, Shigure Sohma est présenté comme un homme séduisant qui n’hésite pas à user de manipulation pour parvenir à ses fins.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Maître Roshi (Dragon Ball)

bandai namco entertainment

Le bonhomme a tout de même une attaque signature que tout lecteur ou spectateur connaît : le Kameha Meha. On rajoute le côté professeur insouciant, on fait mine d’oublier quelques aspects un peu problématiques de sa personnalité ou encore son âge, et on se retrouve devant un sensei tout à fait à la hauteur…

Saitama (One-Punch Man)

crunchyroll

Saitama est sans conteste le personnage le plus fort jamais introduit dans l’industrie de l’anime. Comme Gojo, il allie puissance et humour dans un mélange détonnant. Lui aussi possède une force inégalée, et on ne va pas se mentir : ça le saoule. Comme le prof de Jujutsu Kaisen, Saitama est constamment à la recherche d’un adversaire à sa hauteur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Killua (Hunter X Hunter)

crunchyroll

Killua pourrait être considéré comme une version plus jeune de Gojo, tant les deux partagent des traits de personnalité et des origines familiales puissantes. La seule différence entre eux deux, c’est que contrairement à Gojo qui ne craint aucun adversaire, Killua manque de confiance en ses pouvoirs lorsqu’il doit affronter des ennemis qu’il considère plus forts que lui.

Kisuke Urahara (Bleach)

disney+

Ancien capitaine de la douzième division de la Soul Society, Kisuke Urahara apparaît très tôt dans Bleach et sert plus ou moins de professeur pour Ichigo. C’est grâce à lui que le lycéen apprend à maîtriser ses nouvelles compétences et en acquiert davantage. Urahara, c’est aussi un personnage ambivalent, qui paraît faire peu de cas de son entourage, tout en gardant toujours un oeil attentif sur ses protégés. Et comme Gojo, il a une classe monstrueuse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kakashi (Naruto)

crunchyroll

En plus de servir de mentor à un trio de héros (ça vous rappelle quelque chose ?), la ressemblance physique entre Kakashi et Gojo est frappante. Comme Satoru, Kakashi ne recule devant aucun danger s’il faut protéger ses proches. Et lui aussi a réussi à convaincre le public avec son charisme.