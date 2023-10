Jujutsu Kaisen : Le classement des 10 personnages les plus puissants de l’anime

Jujutsu Kaisen met en scène de nombreux personnages, exorcistes contre fléaux, dans une histoire palpitante. Mais qui sont les meilleurs d’entre eux dans l’anime ? Difficile de les départager, et pourtant certains s’en sortent mieux que d’autres.

Chaque arc voit une nouvelle fournée de personnages hauts en couleurs et présentant de nouvelles techniques de combat aussi variées que puissantes, et c’est en grande partie ce qui fait tout le sel de l’œuvre tant adorée par les spectateurs. Pour certains protagonistes, leur réputation les précède, tels Satoru Gojo ou encore Sukuna. Pour les autres, ce sont les combats qui les introduisent et dévoilent leurs compétences.

La série n’a pas terminé d’adapter le manga signé Gege Akutami, mais elle présente déjà une jolie collection de personnages bien puissants. On a fait notre classement des dix meilleurs déjà vus dans l’anime.

10 : Nobara Kugisaki

Quand Nobara a fait son entrée dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen, elle n’avait pas l’air d’avoir ce qu’il fallait pour se démarquer des autres. Mais son arrogance a cessé d’être son seul trait de caractère quand l’apprentie exorciste est passée à l’action lors du final de la saison, contre Eso et Kechizu aux côtés de Yuji.

L’élève de Satoru Gojo a l’avantage de posséder des objets maudits, qui l’aident à prendre rapidement l’avantage face à ses adversaires. Si on ajoute ses capacités d’analyse et une volonté hors normes, Nobara prouve qu’elle mérite sa place dans ce classement.

9 : Megumi Fushiguro

Megumi Fushiguro est l’un des élèves les plus brillants que Gojo ait formés. Le sensei lui-même estime que le jeune homme a toutes les compétences nécessaires pour devenir l’un des exorcistes les plus puissants à l’avenir.

Grâce à sa Technique des Dix Ombres, Megumi peut invoquer plusieurs shikigamis pendant un combat contre les fléaux. Il est doté d’un esprit brillant, ce qui lui permet souvent de surpasser même les ennemis les plus dangereux. Megumi ne panique pas, même dans des situations critiques, et cela joue clairement en sa faveur.

8 : Yuji Itadori

Le protagoniste de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, ne possède pas d’énergie maudite, mais ses compétences au combat et ses capacités physiques exceptionnelles lui permettent de figurer dans la liste des personnages les plus forts de l’anime.

La première saison de Jujutsu Kaisen a révélé ses véritables compétences lorsqu’il a protégé deux amis de son lycée d’une attaque des fléaux. De plus, devenir un réceptacle pour Sukuna ne le fait pas pour autant tourner grand méchant : le jeune homme garde la maîtrise de son corps, au grand dam de l’antagoniste principal de la série. Son potentiel n’a toutefois pas encore été révélé, le genre shonen préférant partir dans des évolutions jusqu’au climax, mais maintenant qu’il a été recommandé pour gagner du galon dans la société des exorcistes et que Gojo a été scellé dans l’anime, nous pourrions bien voir le personnage suivre les traces de son mentor et combattre les fléaux.

7 : Mahito

Mahito est un fléau de rang S qui opère souvent en alliance avec le faux Geto (alias Kenjaku). Il naît de la haine que les humains portent dans leurs cœurs. Il a donc formé sa propre armée composée de Hanami, Jogo et Dagon. Son objectif principal est d’éradiquer les humains et de s’assurer que le monde entier revienne aux mains des fléaux.

La technique de Mahito en fait une véritable calamité car elle lui donne la capacité de toucher et de déformer ses victimes (ou quiconque souhaite modifier quelque chose chez lui, comme Mechamaru). De plus, sa vitesse et ses réflexes surhumains lui permettent d’attaquer et d’esquiver les assauts de ses adversaires.

6 : Kento Nanami

Kento Nanami est l’un des personnages les plus essentiels de Jujutsu Kaisen, ayant obtenu le poste d’exorciste de grade 1 grâce à son calme et sa résolution de problèmes dans les situations les plus périlleuses. Il a été présenté à Yuji par Gojo, qui lui a demandé de participer à la formation du nouveau venu. Il joue donc un grand rôle dans l’évolution du protagoniste.

Nanami est un perfectionniste en matière de combat au corps à corps, et il est capable de prédire les capacités de ses adversaires et les contrer en conséquence. L’exorciste porte également une épée maudite qu’il imbibe de sa technique pour la rendre encore plus efficace. Lors de son combat contre Mahito, il a subi de graves blessures, mais a rapidement renversé la situation après avoir analysé les points faibles du fléau.

5 : Suguru Geto

Suguru Geto était l’un des quatre exorcistes de rang S durant ses années au lycée de Jujutsu. Cependant, il a choisi la voie des ténèbres et est devenu l’une des plus grandes menaces pour l’humanité. Capable de consommer des fléaux, il s’est transformé au point de posséder plusieurs énergies maudites. Ses aptitudes lui ont permis d’affronter Gojo, ce qui n’est pas rien.

En plus de cela, son expertise en combat au corps à corps fait de lui un adversaire redoutable qui peut surpasser presque n’importe qui, qu’il s’agisse d’un combattant armé ou d’un maître des fléaux. De fait, il maintient ses adversaires à portée de main pendant un combat pour les marteler de coups de pieds et de poings.

4 : Toji Fushiguro

L’Arc du passé de Gojo présente Toji Fushiguro comme l’antagoniste principal. Bien qu’il ne soit pas un maître des fléaux, sa force physique innée lui permet de rivaliser avec les exorcistes les plus puissants, y compris les jeunes Gojo et Geto.

Toji ne possède pas d’énergie maudite, mais cela ne le rend pas moins puissant. Il détient une vaste collection d’objets maudits qui l’aident à assassiner ses ennemis. Sa vitesse et ses réflexes rapides en font une entité invincible capable de porter des coups et d’esquiver les attaques de l’adversaire avec facilité.

3 : Yuta

Yuta n’était pas un personnage puissant de Jujutsu Kaisen au départ, mais les choses ont changé lorsqu’il s’est entraîné dur sous la direction de Maki et Gojo. Il utilise d’abord les pouvoirs de son amie décédée Rika pour combattre ses ennemis, mais une fois formé par Maki, il devient surtout un redoutable combattant qui peut se passer du fantôme de son amie. Ses compétences en combat ont également été mises en avant lorsqu’il a vaincu à lui seul chaque apprenti exorciste du lycée de Kyoto lors d’une précédente rencontre.

Après avoir passé un bon moment à s’entraîner, Yuta devient capable de vaincre un fléau de rang spécial sans même montrer son véritable potentiel. De plus, le jeune homme est également doué au maniement du sabre, et son talent en escrime est révélé lorsqu’il vient affronter Geto, qui est lui-même un combattant redoutable.

2 : Sukuna

Sukuna est un exorciste déchu il y a mille ans, qui a décidé de hanter les gens même après sa mort, et c’est pourquoi il a créé des fléaux. Ses pouvoirs ont été divisés en 20 morceaux, insufflés dans ses 20 doigts, et placés à des endroits précis dans le monde humain.

Sukuna possède un niveau monstrueux d’énergie maudite, ce qui en fait une entité quasi-invincible. De plus, c’est aussi un puissant combattant au corps à corps, et en utilisant sa technique, il peut déchirer ses adversaires en deux. Il guérit rapidement également : alors que Sukuna était dans le corps de Yuji, il a utilisé sa puissante technique inversée pour refermer les blessures de son réceptacle.

1 : Satoru Gojo

Satoru Gojo est considéré comme l’exorciste le plus puissant de sa génération. Il est doté du Sixième Œil et d’une technique qui paraît sans limite. C’est l’enseignant le plus apprécié du lycée, car il ne laisse pas les fléaux s’approcher de ses élèves. Au contraire, il fait toujours un pas en avant pour les protéger de toute menace.

Gojo a un haut niveau d’énergie maudite, et c’est pourquoi ses capacités sont inégalées par les autres exorcistes. De plus, sa confiance est un élément qui s’ajoute à son ensemble de compétences, car il croit que même si Sukuna est le roi des fléaux, il le vaincra sûrement un jour.

Gojo a étalé ses pouvoirs pour la première fois dans le combat contre Jogo, où il a piégé la fléau à tête de volcan dans son expansion de territoire. De même, il a presque tué plusieurs fléaux de rang S avec ses différentes techniques. Ainsi, à ce jour, il est sans aucun doute le personnage le plus puissant de l’anime Jujutsu Kaisen.