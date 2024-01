Griselda : Quand sort la série biopic sur la baronne de la drogue sur Netflix ?

L’arrivée de Sofia Vergara dans le rôle de la célèbre baronne de la drogue colombienne est proche – mais quand la série Griselda sera-t-elle disponible sur Netflix ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Griselda Blanco, une marraine redoutable en Colombie, va bientôt prendre d’assaut les écrans des abonnés de Netflix pour démarrer la programmation de 2024. La série limitée portant son nom promet son lot de scènes d’action et de répliques cinglantes.

Mais avant que la frénésie de la drogue ne s’empare des spectateurs, il faut répondre à une question : quand Griselda sera-t-elle diffusée sur Netflix ? On vous dit.

Quand Griselda sera-t-elle disponible sur Netflix ?

Griselda fera ses débuts sur Netflix le 25 janvier 2024. Les six épisodes, tous réalisés par Andrés Baiz, seront intégralement disponibles dès 10h du matin en France. Pas besoin d’attendre une sortie hebdomadaire, la série peut se consommer d’une traite.

De quoi parle Griselda sur Netflix ?

Griselda suit la véritable histoire de la célèbre baronne de la drogue colombienne, également connue sous le nom de “Marraine de la cocaïne” dans les années 1980.

S’adressant à Tudum pour Netflix, le créateur de la série Eric Newman a déclaré à propos de la série : “Dès les premiers jours de mes recherches pour ce qui est devenu Narcos, [Griselda] m’a sauté aux yeux comme un personnage fascinant. J’ai toujours cherché à humaniser des personnes complexes, dont beaucoup ont été considérées comme maléfiques, et Griselda offrait à la fois le plus grand défi et la plus belle opportunité.“

“Jamais une femme n’a autant approché le pouvoir, la richesse et le respect comme Griselda. Et aucun trafiquant, femme ou homme, n’a jamais suscité le même niveau de peur,” a poursuivi Newman. “Griselda est une histoire d’élévation et de chute comme nous n’en avons jamais vu auparavant. C’est passionnant, émouvant, drôle, effrayant et tragique. C’est le plus haut niveau de l’antihéros, et une série de contradictions et de conflit avec soi-même.”

Rendez-vous donc le 25 janvier 2024 pour découvrir Griselda sur Netflix.