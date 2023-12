Le programme complet des nouveautés Netflix de l’année 2024

2024 s’annonce comme une année massive pour Netflix. Pour vous aider à vous y retrouver, voici un récapitulatif de tous les films et séries auxquelles s’attendre sur la plateforme de streaming l’année prochaine.

Alors que le rapport des séries les plus piratées de 2023 est sorti, Netflix s’en sort très bien : aucun de ses programmes ne figure dans le top 10, contrairement à HBO qui a pris la tête avec The Last of Us. Disney+, Prime Video, Paramount+, Apple TV+, tous sont passés à la casserole… mais pas le géant du streaming. Grâce, peut-être, au nombre gigantesque d’abonnements actifs à travers le monde ?

Le diffuseur n’a pas déçu en 2023. Entre le retour de Black Mirror, La Chute de la Maison Usher de Mike Flanagan, des téléréalités comme Squid Game : Le défi ou encore l’adaptation en live-action de One Piece, la plateforme a souvent fait parler d’elle cette année.

Et la prochaine sera encore une fois celle du binge-watching, car le programme s’annonce d’ores-et-déjà chargé. Pour vous y retrouver, on a rassemblé les films et séries qui sont déjà officiellement annoncés pour figurer au menu de 2024.

Qu’est-ce qui arrive sur Netflix en 2024 ?

Avant de passer à l’impressionnante liste de titres à garder à l’œil, il convient de noter la présence de quelques films et séries qui méritent le détour très prochainement.

L’Effet Veuf

Date de sortie : 5 janvier

Marc était content de vivre dans l’ombre de son mari extravagant, Oliver. Mais lorsque Oliver meurt de manière inattendue, le monde de Marc s’effondre, envoyant lui et ses deux meilleurs amis, Sophie et Thomas, dans un voyage introspectif à Paris, qui révèle quelques vérités difficiles auxquelles chacun devait faire face.

Distribution : Dan Levy, Ruth Negga, Himesh Patel, Celia Imrie, Arnaud Valois, Luke Evans

En Plein Vol

Date de sortie : 12 janvier

Une équipe internationale de voleurs, dirigée par Cyrus Whitaker, se lance dans une course contre la montre pour dérober 500 millions de dollars en or d’un avion de ligne à 40 000 pieds d’altitude.

Distribution : Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno, Sam Worthington

Griselda

Date de sortie : 25 janvier

Griselda s’inspire de la vie de la rusée et ambitieuse Griselda Blanco, créatrice de l’un des cartels les plus rentables de l’histoire. Dans le Miami des années 1970-1980, le charme de l’impitoyable Blanco l’a aidée à gérer habilement affaires et famille, ce qui lui a valu d’être largement reconnue sous le nom de “la Marraine”.

Distribution : Sofía Vergaram, Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Martin Rodriguez, Alberto Ammann, Christian Tappan, Diego Trujillo, Paulina Dávilam Gabriel Sloyer, Juliana Aidén Martinez, José Zúñiga

Avatar, Le Dernier Maître de l’Air

Date de sortie : 22 février

Une nouvelle version en prise de vue réelle de la célèbre série animée suivant Aang, le jeune Avatar, alors qu’il apprend à maîtriser les quatre éléments (Eau, Terre, Feu, Air) pour rétablir l’équilibre dans un monde menacé par la terrifiante Nation du Feu.

Distribution : Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Ken Leung

Janvier

Les Escrocs de la Crypto – 1er janvier

Double Piège – 1er janvier

Bien dans son assiette : La Preuve par Deux – 1er janvier

Gloutons et Dragons – 4 janvier

Le Cercle des Neiges – 4 janvier

Les Frères Sun – 4 janvier

La Créature de Kyongson Partie 2 de la Saison 1 – 4 janvier

L’Effet Veuf – 5 janvier

Break Point Saison 2 – 10 janvier

Killer Soup – 11 janvier

Le Garçon et l’Univers – 11 janvier

Detective Forst – 11 janvier

Sonic Prime Saison 3 – 11 janvier

En Plein Vol – 12 janvier

Love is Blind : Suède – 12 janvier

Maboroshi – 15 janvier

Terminus – 17 janvier

Rachid Badouri : Les Fleurs du Tapis – 18 janvier

The Kitchen – 19 janvier

Histoires d’amour et d’autisme Saison 2 – 19 janvier

Ma Solitude a des ailes – 19 janvier

Sixty Minutes – 19 janvier

Captivating the King Saison 1 – 20 janvier

Narval ou presque Saison 2 – 22 janvier

Love Deadline Saison 1 – 23 janvier

Jacqueline Novak : Get on your knees – 23 janvier

Queer Eye Saison 8 – 24 janvier

Six Nations : Au Contact – 24 janvier

Griselda – 25 janvier

Masters of the Universe : Revolution – 25 janvier

Badland Hunters – 26 janvier

Bheem Bam Boum : Vive la Récré ! – 29 janvier

Jack Whitehall : Settle Down – 30 janvier

Baby Bandito – 31 janvier

The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse – 31 janvier

WILL – 31 janvier

Février

La Nuit d’Orion – 2 février

Dee et compagnie au pays d’Oz – 5 février

One Day – 8 février

A Killer Paradox – 9 février

Cœurs en Thérapie – 14 février

House of Ninjas – 15 février

Rhythm + Flow Italie – 16 février

Einstein et la Bombe – 19 février

Avatar, Le Dernier Maître de l’Air – 22 février

La 30e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards – 24 février

Code 8 : Partie II – À confirmer

Mars

The Netflix Slam – 3 mars

Supersex – 6 mars

The Signal – 7 mars

La Demoiselle et le dragon – 8 mars film d’action fantastique avec Millie Bobby Brown)

24 Hours with Gaspar – 14 mars

Girls5eva Saison 3 – 14 mars

Le Problème à trois corps – 21 mars

Le Salaire de la peur – 29 mars

Young Royals Saison 3 – À confirmer

Avril

Rebel Moon Partie 2 : L’Entailleuse – 19 avril

Dead Boy Detectives Saison 1 – 25 avril

Mai

Blood of Zeus Saison 2 – 15 mai

La Chronique des Bridgerton Saison 3 Partie 1 – 16 mai

Juin

La Chronique des Bridgerton Saison 3 Partie 2 – 13 juin

Rising Impact – 22 juin

Juillet

À déterminer

Août

À déterminer

Septembre

À déterminer

Octobre

À déterminer

Novembre

Arcane Saison 2 – À confirmer

Décembre

That Christmas – À confirmer

Films de 2024 sans date de sortie

Le Flic de Beverly Hills : Axel F – Été 2024

Basma

Chakda ‘Xpress

Escape from Hat

Ferry 2

Havoc

Monkey Man

The Old Guard 2

Unfrosted : The Pop-Tart Story

The Mothership

Nicky Larson

The Electric State

A Family Affair

GTMAX

An Honest Life

In Your Dreams

Irish Wish

Let Go

A Part of You

Pedro Páramo

Players

Saving Bikini Bottom : The Sandy Cheeks Movie

Shirley

Shout It Out Loud

Spellbound

Blame the Game

Stolen

Thelma the Unicorn

Trigger Warning

Ultraman : Rising

Film sans titre de Tomotaka Shibayama

Film sans titre de Wallace et Gromit

Film sans titre de Xavier Gens

Heart of the Hunter

Soweto Love Story

The Witcher : Les Sirènes des Abysses

Séries de 2024 sans date de sortie

Squid Game Saison 2

Dead Boy Detectives

Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story

Ripley

La Diplomate Saison 2

The Night Agent Saison 2

C’est tout pour le moment ! Nous mettrons bien évidemment à jour cet espace en fonction des informations dévoilées par Netflix pour l’année 2024.

