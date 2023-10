Five Nights at Freddy’s : quel est le lien entre Vanessa et William Afton ?

Five Nights at Freddy’s s’apprête à faire son entrée dans les salles obscures, terrorisant à la fois les fans inconditionnels du populaire jeu vidéo et les nouveaux venus. Des personnages centraux comme William Afton jouent un rôle crucial dans le déroulement de l’intrigue du film, mais quel est sa relation avec Vanessa ?

Five Nights at Freddy’s se déroule dans un restaurant pour enfants dans les années 80. Mike, interprété par Josh Hutcherson, devient le nouveau gardien de sécurité du Freddy Fazbear’s Pizza. On lui recommande de ne laisser personne entrer, mais sa tâche se révèle vite être plus compliquée que prévue.

Reprenant des détails du jeu original, le film inclut des personnages clés comme William Afton, l’antagoniste principal du jeu et créateur des animatroniques. Si les joueurs connaissent bien le personnage, quelques modifications ont été apportées pour le film afin de créer une histoire d’horreur plus complexe.

UNIVERSAL PICTURES

Le film fusionne également deux personnages du jeu pour créer Vanessa Afton, mais qui est-elle ? Quel est son lien avec William ? Attention, spoilers !

Qui est Vanessa dans Five Nights at Freddy’s ?

Peu après son arrivée chez Freddy’s, Mike rencontre Vanessa, une policière qui passe souvent pendant sa patrouille. Il découvre rapidement qu’elle connait les animatroniques et qu’elle est la fille de William Afton.

Vanessa semble être une gentille policière, mais elle en sait beaucoup sur Freddy’s. Lorsque Mike emmène sa petite sœur au travail, elle se lie d’amitié avec les animatroniques, et Vanessa révèle ce qu’elle sait. Mike devient méfiant car elle connaît de nombreux endroits secrets. Face au danger que court la petite sœur de Mike, Abby, Vanessa n’a d’autre choix que de lui dire la vérité.

La raison pour laquelle elle sait tant de choses est que le créateur des animatroniques est son père. Vanessa Afton est la fille de William Afton dans le film. Elle a grandi à Freddy’s et connaissait les activités criminelles de son père, qui a enlevé les enfants qui hantent les animatroniques.

Qui est William Afton ? C’est nul autre que Steve Raglan, le conseiller d’orientation qui a proposé le poste de sécurité à Mike. Comme Vanessa l’explique, une série de disparitions d’enfants a entraîné la fermeture de Freddy’s. Connaissant l’identité et les actes de son père, elle a souvent essayé d’avertir les personnes qu’il employait.

Quelles sont les différences entre le jeu et le film ?

Le film apporte quelques changements par rapport aux jeux. Pour Vanessa, le film fusionne deux personnages des jeux originaux, Elizabeth Afton et Vanessa, la gardienne de sécurité.

Le film a pris des libertés, représentant William comme un conseiller d’orientation plutôt inquiétant qui a changé de nom après les disparitions. Pour Vanessa, elle semble être un mélange des versions vidéoludiques d’Elizabeth et de Vanessa.

Dans les jeux, William a également une fille, représentée comme une enfant aux cheveux roux. La version cinématographique de la fille d’Afton n’est pas une petite fille et ressemble au personnage du jeu Vanessa A. ou Vanny.

Il existe déjà une théorie populaire selon laquelle Vanessa dans le jeu pourrait être une autre fille de William. Seul l’avenir nous dira si Elizabeth apparaîtra à l’écran.