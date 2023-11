Fargo saison 5 : date, intrigue, images, tout ce qu’on sait

La prochaine saison de Fargo est pour bientôt. Voici tout ce que nous savons sur la saison 5 de Fargo, y compris sa date de sortie, le casting, l’intrigue, et plus encore.

Au cours de ses quatre premières saisons, aussi remarquables en qualité que surprenantes, les spectateurs ont été captivés par les excentricités de personnages souvent incompris, au cœur du Minnesota et du Dakota du Nord.

Tout comme le désormais classique du cinéma, réalisé par Joel et Ethan Coen en 1996, la série Fargo propulse le drame de cette petite ville du Midwest dans un tourbillon aussi froid que sa région, y mêlant mystère, larcins et meurtres.

Le casting des différentes saisons propose toujours du caviar à son public : on peut notamment citer de beaux noms tels que Billy Bob Thornton, Ewan McGregor, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, et bien d’autres acteurs, qui ont honoré la série jusqu’ici. Et la saison 5 promet déjà de belles surprises du même calibre.

Distribution, date de sortie, intrigue, images… voici tout ce que nous savons sur la saison 5 de Fargo.

La saison 5 de Fargo sortira le 21 novembre 2023 à l’internationale.

Mais si vous êtes résident français, mieux vaut aborder tout de suite la mauvaise nouvelle : pour le moment, aucune plateforme de streaming ne s’est manifestée pour diffuser la suite de la série en France.

Jusqu’ici, c’était Salto qui possédait les droits de Fargo, mais depuis sa fermeture, aucune information n’a été révélée pour une diffusion chez l’un des concurrents de la plateforme disparue.

Pour le public anglophone, les nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine sur la chaîne FX, avec une rediffusion en streaming disponible le lendemain sur Hulu.

Casting de la saison 5 de Fargo : Qui verra-t-on ?

Le casting de la saison 5 de Fargo inclura une longue liste de stars déjà bien établies, mais aussi de nouveaux talents.

“Voici un premier aperçu de Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh et le reste du casting de la 5ème saison de @FargoFX. Fargo de FX sera diffusé le 21.11 sur FX. À voir en streaming sur Hulu.“

Le casting de la saison 5 de Fargo comprend :

Jon Hamm dans le rôle du shérif Roy Tillman

Juno Temple dans le rôle de Dorothy “Dot” Lyon

Joe Keery dans le rôle de Gator Tillman

Jennifer Jason Leigh dans le rôle de Lorraine Lyon

David Rysdahl dans le rôle de Wayne Lyon

Sam Spruell dans le rôle de Ole Munch

Richa Moorjani dans le rôle de Indira Olmstead

Lamorne Morris dans le rôle de Witt Farr

Dave Foley dans le rôle de Danish Graves

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 5 de Fargo ?

Oui, il y a bien une bande-annonce. Et plus précisément, une série de teasers présentant chacun un des personnages qui marqueront cette saison 5. Ils sont courts, leur durée n’excédant pas les 30 secondes, mais ils sont aussi particulièrement impactants. On vous laisse en profiter :

Le teaser de Juno Temple :

Le teaser “You’re in trouble” :

Le teaser avec John Hamm “There’s a New Cowboy in Town” :

Intrigue de la saison 5 de Fargo : à quoi faut-il s’attendre ?

Se déroulant en 2019, la saison 5 de Fargo suit le parcours tumultueux de Dorothy “Dot” Lyon, une femme au foyer typique du Midwest, à ceci près qu’elle a un passé caché. Malheureusement, une série d’incidents vont la forcer à faire face à son ancienne vie, qu’elle pensait révolue.

La saison 5 de Fargo n’a pour le moment pas de sortie prévue en France, mais nous ne manquerons pas de mettre cet espace à jour en cas de nouveauté.