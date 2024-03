Homicide sur Netflix : que sont devenus Daphne Abdela et Christopher Vasquez ?

Homicide : New York, la toute dernière docu-série de Dick Wolf sur Netflix, montre aux spectateurs l’un des crimes les plus macabres de la cité américaine. Mais que sont devenus les meurtriers Daphne Abdela et Christopher Vasquez ?

Le créateur de New York : Unité spéciale s’attaque à un crime bien réel au sein de la Big Apple, et aborde cette fois l’une des affaires les plus perturbantes ayant touché New York. La série Homicide sur Netflix se penche sur des dossiers s’étalant sur des décennies, observés à travers le regard de ceux qui les ont résolus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode 2, intitulé “Meurtre à Central Park“, s’intéresse à un assassinat de 1997 : celui de l’agent immobilier Michael McMorrow. Retrouvé mort et mutilé dans l’un des emblématiques lacs du parc, ceux qui travaillaient sur l’affaire étaient loin de se douter que les responsables étaient deux adolescents.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 2 de la série Homicide sur Netflix

Qui sont Daphne Abdela et Christopher Vasquez et que sont-ils devenus ?

Daphne Abdela et Christopher Vasquez sont les meurtriers de l’homme retrouvé éventré à Central Park : aujourd’hui, ils sont libres et vivent leur vie discrètement.

netflix

Tous deux ont été libérés en 2004, Daphne Abdela étant retournée en prison pour purger une peine complète après avoir violé sa liberté conditionnelle. Elle est supposée être de nouveau libre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Daphne Abdela et Christopher Vasquez avaient tous les deux 15 ans lorsque la police les a arrêtés pour l’un des meurtres les plus extrêmes de la ville. Selon la docu-série, Daphne Abdela a grandi dans un milieu privilégié, ce qui expliquerait son complexe de supériorité.

Le 23 mai 1997, la jeune fille appelle la police pour signaler la présence d’un corps dans le lac de Central Park. La police se rend rapidement sur les lieux pour découvrir une traînée de sang et un corps mutilé dans le point d’eau.

Michael McMorrow a alors été retrouvé assassiné et mutilé : ses mains sont coupées, son abdomen ouvert, et son corps présente plusieurs autres coups de couteau. C’est après une enquête approfondie que la police découvre l’implication de Daphne Abdela et son petit ami, Christopher Vasquez.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les deux adolescents ont été condamnés à six ans de prison et ont été libérés en 2004. L’ancien assistant du procureur du district, Richard Planksy, a déclaré n’avoir aucune idée quant à une éventuelle récidive du côté de Christopher Vasquez. En revanche, Daphne Abdela a bien remis le couvert, agressant une personne, ce qui l’a fait retourner à la case prison.

Selon le New York Post, la dernière information que l’on ait sur elle date de 2009, lorsqu’elle a déposé une plainte pour des blessures dans un accident de voiture.

Homicide est disponible en streaming sur Netflix depuis le 20 mars 2024.

L’article continue après la publicité