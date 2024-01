La Créature de Kyongsong : Explication de la scène de fin

Entre drame et chaos, la situation est loin de s’apaiser dans La Créature de Kyongsong. Surtout après la scène précédant le générique de fin de la deuxième partie, qui ne manquera pas de surprendre les spectateurs.

Chae-ok et Tae-sang ont été mis à rude épreuve lors des révélations sur les atrocités de l’Hôpital d’Onseong et la vérité derrière son monstre. Leur périple a été marqué par de nombreuses blessures, des chagrins d’amour et pas mal de cascades périlleuses.

La Créature de Kyongsong se déroule dans une Corée occupée par les japonais, dans laquelle Tae-sang et Chae-ok unissent leurs forces dans le but de retrouver des personnes disparues. Entre la découverte des expériences, des najins, de la réelle identité du monstre mais aussi de leurs propres sentiments, l’histoire est loin de s’arrêter.

Il a été annoncé que la série avait reçu le feu vert pour une saison 2 avant même la diffusion de la partie 2 sur Netflix. Et la scène précédant le générique de fin de La Créature de Kyongsong montre déjà le monde nouveau, mais familier qu’explorera le prochain chapitre.

Qu’est-ce que cette scène pourrait bien révéler de la suite de la série coréenne sur Netflix ? On vous donne notre interprétation.

Attention : spoilers droit devant !

Qui est l’homme dans la scène précédant le générique ?

Dans la Corée moderne, un homme portant des vêtements en jeans arbore une large cicatrice dans la nuque. Bien qu’appelé par un autre nom, cet homme s’avère être Tae-sang, ou du moins son sosie.

La deuxième partie de La Créature de Kyongsong prend un tournant unique et laisse les fans perplexes face à un suspense haletant. Après avoir appris que Chae-ok était encore en vie suite au transfert du najin de sa mère, le K-drama s’assombrit avant de montrer une scène précédant le générique.

Sur un petit téléviseur, on voit des archives de l’époque où la Corée a été libérée de l’occupation japonaise. Des avancées dans le gouvernement coréen, des matches de la Coupe du Monde, et des hommes en combinaisons blanches de protection pulvérisant ce qui semble être un désinfectant. On voit aussi le lancement d’un missile et des stars de K-pop.

La caméra recule ensuite pour montrer la nuque d’un homme portant une imposante cicatrice. Il ouvre la fenêtre pour révéler une Corée moderne, prête à lancer une fusée. Soudain, un homme l’appelle Ho-jae. L’inconnu se retourne et on déocuvre qu’il s’agit de nul autre que Tae-sang. Ou du moins, une version de Tae-sang.

La scène précédant le générique est un peu déroutante. Le K-drama se passant en 1945 et le poste de télévision montrant un long écoulement du temps par des événements historiques, on comprend que la série a amorcé une longue ellipse temporelle. Pourtant, le héros semble avoir le même âge que lors du récit de l’hôpital d’Onseong. Comment est-ce possible ?

“Et maintenant on doit encore attendre pour la saison 2 de La Créature de Kyongsong. / Leurs tenues pour la saison 2 de La Créature de Kyongsong ont l’air si modernes, aloooors peut-être qu’il va y avoir une énorme ellipse / un voyage dans le temps ?? Je sais pas“

La cicatrice à l’arrière du cou est également sujette à question. D’autant plus que les fans le savent, les personnes à avoir ingéré le najin se comptent sur les doigts de la main : Chae-ok, sa mère, Akiko, et probablement aussi Mme Maeda après la visite d’un vieil ami.

Tae-sang serait-il lui aussi entré dans le club prisé des mutants ? Quand on sait que le najin se dirige vers le cerveau pour mieux parasiter son hôte, on peut supposer que la cicatrice a été un moyen de s’en débarrasser. Mais il reste toujours la question du moment de l’ingestion. Si elle a eu lieu durant la série, alors il faut chercher les moments où Tae-sang a bu quelque chose. Et la seule scène réunissant les conditions est celle où il boit un verre en compagnie de son ami de longue date, Joon-taek.

Bien entendu, Tae-sang peut très bien avoir ingéré le najin dans des événements qui seront révélés dans la saison 2. Il peut aussi avoir trouvé une autre solution pour se régénérer et traverser les époques. Enfin, rien ne dit qu’il s’agit véritablement du maître de la Maison des Trésors.

En attendant, la première saison de La Créature de Kyongsong est à présent intégralement disponible sur Netflix.