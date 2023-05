Comment regarder Fast X – Fast & Furious 10 ? Est-il disponible en streaming ?

Fast X, le 10e volet de la saga Fast and Furious, est enfin là, et par conséquent vous allez certainement avoir envie de le regarder. Découvrez donc comment vous pouvez le regarder et s’il est disponible en streaming ou non.

Plus de deux décennies après notre première rencontre avec Dom (Vin Diesel) et sa famille, nous voilà finalement avec Fast X. Les conséquences de la destruction causée par l’équipe à travers le globe les rattrapent enfin, et Dante (Jason Momoa), le fils du baron de la drogue Hernan Reyes tué dans Fast 5, veut se venger et les faire tous souffrir.

L’article continue après la publicité

Si ce film est actuellement disponible au cinéma, voici cependant tout ce que vous devez savoir sur comment vous pouvez regarder Fast X et si Fast and Furious 10 est disponible en streaming.

Fast X est-il disponible en streaming ?

Non, Fast & Furious 10 n’est actuellement pas disponible en streaming.

Fast X est disponible exclusivement dans les cinémas depuis le 19 mai 2023.

Quand Fast X sera-t-il disponible en streaming ?

Fast X sera probablement disponible à l’achat ou à la location en numérique à partir de juillet 2023, avec une possible arrivée sur certaines plateformes de streaming.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Tout dépend finalement de sa performance. S’il a du succès au box-office, ne vous attendez pas à ce qu’il quitte les cinémas de si tôt. Cependant, s’il fait un flop, il y a alors toutes les chances qu’il arrive en streaming beaucoup plus tôt que prévu.

L’article continue après la publicité

Le film Super Mario Bros est un bon exemple, étant donné qu’il s’agit également d’une sortie Universal Pictures. Étant le film le plus rentable de l’année jusqu’à présent, avec plus de 1,2 milliard de dollars engrangés dans le monde entier, et malgré le fait qu’il soit toujours en salle, il est maintenant disponible à l’achat ou à la location numérique chez certains détaillants en ligne.

Et comme Universal a tendance à sortir ses films sur les plateformes numériques le mardi, il y a alors deux dates possibles à considérer : le 27 juin et le 3 juillet.

L’article continue après la publicité

Mais en attendant sa future sortie en streaming, n’hésitez pas à aller le voir au cinéma.