Castlevania Nocturne : L’arbre généalogique du clan Belmont

Alors que Castlevania : Nocturne, la série dérivée de Castlevania centrée sur Ritcher Belmont, vient de débarquer sur Netflix, c’est le moment ou jamais d’en apprendre davantage sur la lignée du protagoniste.

Dans la série originale, Castlevania, Trevor Belmont, le dernier survivant de son clan, se ligue avec Sypha Belnades, une magicienne et le fils de Dracula, Alucard pour combattre Dracula Tepes. La dernière entrée de la franchise, Castlevania : Nocturne fait un bond dans le futur avec Richter Belmont, un descendant de Trevor.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur les autres chasseurs de vampires du célèbre clan Belmont, voici un aperçu de leur arbre généalogique. Attention spoilers !

Castlevania Nocturne : L’arbre généalogique des Belmont

Leon Belmont – 11ème siècle (1072)

Leon Belmont fut le premier Belmont à recevoir le titre de chasseur de vampires à la fin du 11ème siècle. Il fut le protagoniste principal du jeu Castlevania : Lament of Innocence. Leon est la raison pour laquelle sa famille s’est lancée dans la chasse aux vampires.

Après avoir perdu ses deux parents très jeune, Leon est devenu chevalier à 16 ans. Un jour, un de ses amis proches lui a dit que sa fiancée, Sara Trantoul, avait été enlevée par un vampire. En partant pour la sauver, il a rencontré un vieil homme qui lui a donné un fouet magique pour combattre les vampires. Depuis lors, ce fouet a été transmis à ses descendants pour éliminer chaque vampire.

Trevor C. Belmont – 15ème siècle (1456)

Trevor Belmont a joué des rôles principaux et secondaires dans plusieurs jeux vidéo de la franchise. Il est également apparu dans la série animée Castlevania, où il a dû combattre le maléfique Dracula, Tepes, qui a juré de tuer chaque personne à Wallachia.

Trevor s’est fait plusieurs alliés, dont Sypha et le fils de Dracula, Alucard. Trevor et sa famille étaient initialement craints par le peuple, mais il a réussi à rédorer son blason. Trevor et Sypha sont finalement tombés amoureux et se sont mariés. C’est pour cette raison que chaque future génération a hérité à la fois de capacités physiques et magiques.

Christopher Belmont – 16ème siècle (1576)

Après avoir été tué par Trevor, Dracula se ressuscite lui-même 100 ans plus tard, et c’est à ce moment que Christopher doit intervenir pour l’empêcher de causer le chaos dans le monde humain. Il a utilisé le même fouet que son ancêtre pour vaincre la créature. Cependant, avant de pouvoir battre Dracula, il a vu son fils être influencé par son ennemi. Il a donc dû traverser beaucoup d’épreuves avant de parvenir à la victoire.

Christopher Belmont est le protagoniste des deux premiers jeux créés par Konami pour Nintendo.

Soleil Belmont – 16ème siècle (1576)

Soleil Belmont a servi d’antagoniste dans l’histoire de Castlevania II : Belmont’s Revenge, car il a été manipulé par Dracula 15 ans après avoir été battu par son père, Christopher Belmont. Au lieu d’aider son père, il s’est retourné contre lui car il a été fortement influencé par Dracula.

Soleil Belmont a été kidnappé par Dracula avant la cérémonie qui devait l’annoncer comme le prochain chasseur de vampires de la famille. Heureusement, Christopher l’a libéré de l’influence de Dracula avant qu’il ne puisse ressusciter le vampire.

Simon Belmont – 17ème siècle (1669)

Simon est le personnage le plus renommé de la franchise car il est celui qui est apparu dans la majorité des jeux Castlevania. En fait, il est également apparu dans d’autres titres qui n’ont pas été créés par Konami.

Simon, ayant grandi en écoutant l’histoire de ses courageux ancêtres, était déterminé à s’entraîner plus dur pour maintenir la réputation de sa famille. Lorsque, 100 ans après sa défaite, Dracula ressuscite à nouveau, Simon décide de l’affronter seul et entre dans le château de l’ennemi pour le combattre. Il avait la meilleure maîtrise du fouet Belmont et de ses capacités par rapport aux autres membres du clan.

Juste Belmont – 18ème siècle (1730)

Juste Belmont est le petit-fils de Simon, et il possède toutes les compétences qu’un chasseur de vampires doit avoir. Depuis son enfance, il était très réservé, c’est pourquoi il n’a jamais eu d’amis à part Lydie et Maxim.

Juste Belmont était protecteur envers ses proches et était toujours le premier à prendre les coups pour protéger sa famille et ses amis. Voyant ses efforts dans la lutte contre le mal, le clan Belmont a été à nouveau accepté par la société à bras ouverts.

Richter Belmont – 18ème siècle (1773)

Richter Belmont a assisté à la mort de sa mère alors qu’il était très jeune. Il a passé toute sa vie avec sa famille adoptive en France. Richter est l’un des chasseurs de vampires avec le plus d’ardeur et de motivation de son clan.

Après la mort de sa mère, il a décidé de se venger de chaque vampire, alors il s’est entraîné encore plus dur. Au cours de son voyage, il a reçu l’aide de sa cousine Maria et de deux survivants, Annette et Edouard. Plus tard dans l’histoire, il tombe amoureux d’Annette et l’épouse.

Julius Belmont – 20ème siècle (1980)

Julius est le dernier descendant connu de la famille Belmont. Il est considéré comme l’un des membres les plus importants de la famille, car c’était lui qui a finalement abattu Dracula en 1999. Cependant, après cette bataille, Julius a souffert d’amnésie.

Pendant plusieurs années, Julius a parcouru les terres, essayant de démêler les fils de son passé. Julius tombe alors sur le château de Dracula et découvre la vérité sur son identité et le fait qu’une secte essaie de ressusciter le seigneur des ténèbres. Julius se retrouve donc une fois de plus à combattre le mal.