BO de Fast X : toutes les chansons de Fast and Furious 10

Voici toutes les chansons de la BO de Fast X, de quoi revivre les meilleurs moments de Fast and Furious 10, ou vous plonger dans l’ambiance du film avant de le découvrir sur grand écran.

Si les courses de voitures chargées d’adrénaline avec des cascades à couper le souffle, Dominic Toretto et les autres fous du volant avides de sensations fortes sont les premières choses qui reviennent en tête lorsqu’on pense à Fast and Furious, ces scènes s’accompagnent souvent d’une musique inoubliable.

Chaque film a sa propre chanson phare, si ce n’est plusieurs, y compris See You Again du septième volet, We Own It de Fast and Furious 6, ou peut-être la plus célèbre de toutes, Tokyo Drift de Fast and Furious : Tokyo Drift.

Fast X vient de faire son entrée dans les salles obscures avec une bande-son diversifiée mettant à l’honneur des artistes du monde entier. Si vous voulez retrouver une chanson que vous avez dans la tête depuis votre découverte de Fast X, ou que vous souhaitiez simplement vous mettre dans l’ambiance, voici toutes les musiques de Fast and Furious 10.

Bande-son de Fast and Furious 10 : Liste complète des chansons

Comme on pouvait s’y attendre, la bande-son de Fast X explore plusieurs genres, y compris le hip-hop, la pop, le reggaeton, ainsi qu’une chanson originale : Won’t Back Down de Youngboy Never Broke Again, Dermot Kennedy et Bailey Zimmerman.

Voici la liste complète des musiques du film :

‘The End of The Road Begins (Intro)’ – Kai Cenat

‘Spinnin” – Lil Durk (feat. EST Gee)

‘Get It’ – Anti Da Menace, Luh Tyler

‘Won’t Back Down’ – YoungBoy Never Broke Again, Dermot Kennedy & Bailey Zimmerman

‘Angel Pt. 1’ – Kodak Black & NLE Choppa (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long)

My City – 24kGoldn, Kane Brown & G Herbo 7. Countin’ On You – Lil T Jay, Fridayy & Khi Infinite

SupaFly – Cootie, BiC Fizzle & Big X Tha Plug

Reaper – Babyface Ray, BabyTron & Peezy

Steppers – NLE Choppa & Nardo Wick

9 In My Hand (Fast X Remix) – Kordhell & Key Glock

Datura – Suicide Boys

Furious – BIA

Toretto – J Balvin

Te Cura – Maria Becerra

Sigue La Fiesta – Justin Quiles, Dalex & Santa Fe Klan

Gasolina (Safari Riot Remix) – Daddy Yankee (feat. Myke Towers)

Vai Sentando – Skrillex (feat. Ludmilla, King Doudou & DUKI) 19. Bando (Fast X Remix) – ANNA (feat. MadMan & Gemitaiz)

Let’s Ride – YG & The Notorious B.I.G (feat. Lambo4oe, Ty Dolla Sign & Bone Thugs-N-Harmony)

Nothing Else Matters – Jessie Murph

Quant à la musique du film, elle est signée par le compositeur de longue date de la série, Brian Tyler, qui fournit la musique pour la franchise depuis The Fast and the Furious : Tokyo Drift de 2006. L’album complet est d’ores et déjà disponible sur Spotify.