Avatar sur Netflix : sortie, casting, images, tout sur l’adaptation live-action

Après une série d’animation exceptionnelle, Avatar, Le Dernier maître de l’air va avoir droit à une adaptation en live-action sur Netflix. Date de sortie, casting, premières images, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la série.

La série Avatar, Le Dernier Maître de l’Air a marqué l’histoire et sa réputation n’est clairement plus à faire. Considérée comme l’une des œuvres d’animation occidentale les plus réussies de son temps, elle a souvent intéressé les artistes souhaitant l’adapter dans de nouveaux formats. Et cette fois, c’est Netflix qui a décroché la palme.

Un style influencé par les animes japonais, des personnages attachants et un savant équilibre entre humour, drame et épique, la série a laissé derrière elle un héritage massif incluant une suite, La Légende de Korra, et un remake en film live-action moins bien accueilli, signé M. Night Shyamalan.

Plus de quinze ans après la diffusion de l’œuvre originale, un autre remake en prises de vue réelles se prépare sous la houlette du géant du streaming. Date de sortie, intrigue, casting et premières images : voici tout ce que nous savons sur Avatar: The Last Airbender jusqu’à présent.

Avatar: The Last Airbender n’a pas encore de date de sortie pour sa première diffusion sur Netflix, mais il a été confirmé que la série arriverait sur la plateforme de streaming durant l’année 2024.

Casting de la série en live-action Avatar sur Netflix

Le protagoniste de la série et Avatar titulaire, Aang, sera joué par Gordon Cormier, déjà vu dans la série The Stand. Le choix de l’acteur a été globalement salué, notamment pour le respect apporté à l’âge du garçon, correspondant au héros.

Les compagnons de voyage et amis d’Aang, Katara et Sokka, seront interprétés respectivement par Kiawentiio (Beans) et Ian Ousley (13 Reasons Why).

L’antagoniste de la série, le prince Zuko, sera incarné par Dallas Liu (PEN15), tandis que son oncle, le général Iroh, sera interprété par Paul Sun-Hyung Lee (vu ces derniers temps en tant que Carson Teva dans The Mandalorian et ses spin-off).

Un autre nom intéressant est celui de Daniel Dae Kim (Lost), qui apparaîtra comme le dirigeant de la nation du feu et le père du prince Zuko, le Seigneur du Feu Ozai.

Netflix nous a également offert de nouvelles photographies des personnages de la nation du feu, ou encore de certains des héros de Avatar: The Last Airbender. On peut ainsi voir Zuko, Azula, l’oncle Iroh et bien d’autres.

Mais Avatar étant généreux en personnages, le casting va bien plus loin :

Ken Leung – Commandant Zhao

Maria Zhang – Suki

Elizabeth Yu – Azula

Lim Kay Siu – Gyatso

Amber Midthunder – Princesse Yue

A Martinez – Pakku

Irene Bedard – Tagoda

Joel Oulette – Hahn

Yvonne Chapman – Avatar Kyoshi

Nathaniel Arcand – Chef Arnook

Tamlyn Tomita – Yukari

Casey Camp-Horinek – Gran Gran

Meegwun Fairbrother – Avatar Kuruk

Arden Cho – June

Utkarsh Ambudkar – King Bumi

Danny Pudi – le Mécanicien

Lucian-River Chauhan – Teo

James Sie – le Marchand de choux

Momona Tamada – Ty Lee

Thalia Tran – Mai

Ruy Iskandar – Lieutenant Jee

Hiro Kanagawa – Seigneur du feu Sozin

C.S. Lee – Avatar Roku

François Chau – le grand Sage

Ryan Mah – Lieutenant Dang

George Takei – Koh

Randall Duk Kim – Wan Shi Tong

Scénario d‘Avatar: The Last Airbender : de quoi ça va parler ?

Pour le moment, aucune intrigue n’a été dévoilée. Même s’il est très probable que la série en prises de vue réelles adapte tous les événements de l’anime, rien n’a encore été confirmé à ce jour. Impossible donc de savoir si certains arcs seront coupés ou non.

La série originale se déroule dans un monde où certaines personnes peuvent manipuler l’un des quatre grands éléments : l’eau, la terre, le feu ou l’air. Un seul, cependant, a la possibilité de tous les maîtriser, et son rôle est de veiller à la paix dans le monde. Il s’agit bien évidemment de l’Avatar, responsable de l’équilibre entre les nations.

Après avoir disparu pendant des années, Aang revient en tant qu’Avatar et est confronté à un monde sous la domination de la nation du feu. Ses nouveaux compagnons Katara et Sokka l’aident alors dans sa quête pour maîtriser les quatre éléments, tandis que le prince Zuko, exilé de la nation du feu, se lance à leur poursuite.

Y a-t-il une bande-annonce d’Avatar: The Last Airbender sur Netflix ?

Aucune bande-annonce officielle n’a encore été publiée, mais Netflix a déjà proposé un premier teaser, dévoilant des images en avant-premières.

On nous y présente ainsi les symboles de chacun des quatre éléments, avant de donner aux spectateurs la confirmation d’une sortie durant l’année 2024.

