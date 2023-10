Avatar : Netflix dévoile le look de persos principaux en live-action

L’adaptation par Netflix d’Avatar, Le Dernier Maître de l’Air vient d’être teasée avec de nouvelles photos du casting, offrant aux fans leur tout premier aperçu de nombreux personnages emblématiques de la nation du Feu, dont Zuko, Azula, Iroh et plus encore.

Le géant du streaming Netflix s’est lancé dans l’adaptation de certaines séries d’animation pour les faire passer à des supports en prises de vue réelles. Après One Piece, qui a surpris les fans et trouvé son public, c’est au tour d’Avatar: The Last Airbender de se préparer pour tenter sa chance, jouant avec la corde nostalgique de ses spectateurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car la franchise a déjà quinze ans, et n’a jamais cessé d’être encensée par la critique. Sa suite, La Légende de Korra, avait également reçu un accueil chaleureux, présentant le successeur d’Aang dans un monde où la paix rétablie par les héros était à nouveau menacée. En revanche, l’adaptation en long-métrage de M. Night Shyamalan n’avait pas convaincu la communauté des fans, les rendant méfiants pour celle de Netflix en série. Alors, à quelle sauce les spectateurs vont-ils être mangés ?

Netflix présente de nouvelles images de son casting en costume pour Avatar: The Last Airbender

“LA NATION DU FEU EST ARRIVÉE. Rencontrez le Seigneur du feu Ozai, le Général Iroh, la princesse Azula et le Commandant Zhao. Rendez-vous pendant la GeekedWeek pour plus de détails sur Avatar: The Last Airbender !“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La nouvelle série Netflix s’annonce beaucoup plus prometteuse, et ses toutes nouvelles images du casting de la nation du Feu semblent être publiées pour rassurer les fans sur le potentiel du programme. On se veut plus fidèle vis-à-vis du chara-design des personnages de l’anime, et les acteurs ont été choisis dans une volonté de mieux respecter le matériau de base.

Ainsi, on a cette fois l’occasion de voir les premières images du prince Zuko, de la princesse Azula, de l’oncle Iroh et bien sûr du grand méchant lui-même, à savoir le Seigneur du Feu Ozai. Verdict ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avatar: The Last Airbender sur Netflix n’a pas encore de date de sortie officielle, mais les dernières publications du géant du streaming ont permis de confirmer une diffusion dans l’année 2024. Pour plus d’informations, vous pouvez également voir notre guide sur la série.