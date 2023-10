One Piece : les showrunners brisent le silence sur un arc coupé dans la série live-action de Netflix

L’arc de Loguetown a été retiré de la version live-action de One Piece sur Netflix, et les showrunners Steven Maeda et Matt Owens expriment leurs regrets tout en donnant (enfin) leurs raisons.

L’exercice de l’adaptation d’un support à un autre est complexe et de nombreux auteurs s’y sont cassé les dents. Il y a pourtant parfois des petits succès, et celui de One Piece en live-action est indéniable. Alors que la communauté des fans de l’anime et du manga appréhendaient l’arrivée de la série sur Netflix, force est de constater qu’elle a trouvé un public, gardant la première place au top 10 de la plateforme pendant plusieurs semaines après sa sortie.

Mais la série ne comporte que huit épisodes, pour un bon millier de chapitres ou épisodes du côté du manga d’Eiichiro Oda et de l’anime. Face à un tel monument, les showrunners ont été contraints de faire des choix, quitte à couper dans certains arcs d’un des piliers de la culture japonaise. Pour le coup, c’est la partie concernant Loguetown qui a le plus souffert de ces coupes. Et les showrunners en sont les premiers désolés.

Qu’est-ce que l’arc Loguetown dans One Piece ?

Loguetown, c’est le nom de la ville dans laquelle le plus grand pirate, Gol D Roger, a été exécuté. C’est aussi la dernière étape pour tout pirate qui se respecte, avant de se lancer vers Grand Line. Une halte aussi symbolique que pratique, donc, car c’est la dernière occasion pour les marins de se ravitailler avant d’entrer dans la route de tous les périls.

On y retrouve un Luffy qui fait du tourisme historique (le futur roi des pirates se doit de saluer le lieu emblématique de l’exécution de son prédecesseur), mais aussi les autres membres d’équipage occupés à faire leurs emplettes. Et au milieu de cette petite pause, surgissent plusieurs antagonistes. Baggy le clown, d’abord, après son alliance avec Alvida. Mais aussi un capitaine de la Marine qui n’a pas encore été totalement introduit par la série en live-action.

Loguetown fait partie des 100 chapitres initialement annoncés pour l’adaptation. Plus précisément, il s’agit des cinq derniers chapitres de cette sélection. Mais à la grande déception des fans, l’arc n’a finalement été qu’introduit dans les dernières images de la série, sans en montrer davantage.

L’un des showrunners de One Piece sur Netflix, Steven Maeda, fait part de ses raisons et de ses regrets

Dans une interview accordée à Screen Rant, Steven Maeda a révélé l’un de ses plus grands regrets concernant l’adaptation du matériau pour la série live-action : avoir dû couper l’arc de Loguetown. Il a déclaré qu’on avait bien tenté de le conserver, mais que le garder aurait été précipité pour la saison 1 :

“Le plus grand regret pour moi c’est de n’avoir pas pu faire Loguetown, mais il nous fallait deux épisodes de plus pour y arriver et nous n’avions pas le budget,ni suffisamment de temps d’écran. Et il n’y avait pas assez de place dans les huit épisodes pour lui rendre justice.

“J’avais peur que nous nous précipitions, et c’était aussi une construction très coûteuse. C’est donc un regret, c’est sûr.”

Matt Owens rassure les fans : l’arc Loguetown sera bien abordé dans la saison 2 !

Steven Maeda regrettait de ne pas avoir pu montrer davantage l’arc Loguetown, mais Matt Owens se montre bien plus rassurant : les spectateurs pourront découvrir les rues de la ville qui marque le départ vers Grand Line, sans que l’arc ne soit raccourci. En effet, dans des questions/réponses sur Reddit, le co-showrunner s’est exprimé à ce propos :

“Oublié ? Jamais ! Il n’était pas inclus dans la saison 1 car le nombre d’épisodes a été réduit. Et essayer de le caser n’aurait pas fait honneur ni à cet arc ni à l’histoire avec laquelle il devait partager l’espace. Loguetown n’est pas coupé. Nous n’y sommes tout simplement pas encore arrivés.”

Pour le moment, rien n’est prêt pour retourner dans le Vogue Merry, mais les scénaristes ont repris le travail après l’accord qui a signé la fin de la grève. Comme l’a expliqué Matt Owens auprès de Deadline, “il n’y a pas encore de scripts finis pour la saison, ça va encore prendre du temps. (…) Les scénarios sont en cours de rédaction, pour que nous puissions passer à la conception, à la planification, à la préproduction, et à tout le reste du processus.“

La saison 1 de One Piece en live-action est diffusée sur Netflix. Quant à la version anime, vous pourrez la retrouver sur Crunchyroll.

