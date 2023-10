À l’épreuve du diable : Tous les participants du show de Netflix

Netflix a lancé une nouvelle émission de télé-réalité intrigante intitulée “À l’épreuve du diable”, où les participants doivent s’affronter à travers des défis déconcertants pour remporter la victoire, mais qui sont les participants de ce jeu haut en couleur ?

Alors que les K-dramas ont plus que jamais le vent en poupe, Netflix a commencé à ajouter à son catalogue des émissions de réalité où la compétition fait rage. “L’enfer des célibataires” où des célibataires cherchaient l’amour sur une île déserte qu’ils ne pouvaient quitter que s’ils trouvaient leur moitié a été son premier grand succès. Il a été suivi par “Physique: 100” avec 100 participants accomplissant des prouesses athlétiques extrêmes pour gagner, qui a fait un carton.

Les utilisateurs de la plateforme de SVOD ont également adoré la série de télé-réalité sur une apocalypse zombie “Zombieverse” et la liste ne s’arrête pas là ! Dernièrement ils ont continué sur leur lancée avec “À l’épreuve du diable” une compétition, où des célébrités, des avocats, des médecins et des influenceurs s’affrontent dans des jeux d’esprit pour remporter 500 millions de wons sud-coréens.

“À l’épreuve du diable” est animée par le producteur Jeong Jong-yeon et promet une série d’événements assez surprenants où les participants devront révéler leur vrai nature. Voici une présentation détaillée des 12 participants de “À l’épreuve du diable”.

Tous les participants de “À l’épreuve du diable”

Netflix s’est écarté d’un casting entièrement coréen, comme on a pu le voir avec “Physique: 100”, car “À l’épreuve du diable” compte des participants qui vivent aux États-Unis et au Canada, tout en incluant de célèbres personnalités coréennes.

Ha Seok-jin

Les fans inconditionnels de K-drama connaissent bien Ha Seok-jin. L’acteur a commencé sa carrière en 2005 avec “Sad Love Story” et “Princess Lulu”. Il a principalement travaillé à la télévision, jouant dans “Drinking Solo”, “Thrice Married Woman” et “Don’t Look Back: The Legend of Orpheus”. En 2019, il a joué dans le classique K-drama “Crash Landing on You” dans le rôle de Ri Moo-hyuk. Son rôle le plus récent était dans “Blind” aux côtés de Taec-yeon de 2PM et de Jung Eun-ji. Ha Seok-jin a également été membre du casting de “Hot Brain: Problematic Men” de 2015 à 2020.

Netflix

Il a été introduit dans “À l’épreuve du diable” en raison de son impressionnante carrière, sans oublier qu’il a été classé dans les 1% supérieurs lors de ses examens d’entrée à l’université. Il a en effet étudié le génie mécanique à l’université de Hanyang.

Cheo Yeon-woo

Cheo Yeon-woo, joueur professionnel de GO, fait partie du casting de “À l’épreuve du diable”. Il serait diplômé d’une des meilleures universités de Singapour ainsi que de l’UCD Dublin.

Netflix

Le jeu de GO est un jeu populaire dans les pays asiatiques qui nécessite une stratégie et des compétences similaires aux échecs. En tant que joueur professionnel, Cheo a l’état d’esprit nécessaire pour relever les défis de “À l’épreuve du diable”.

Lee Hye-sung

Lee Hye-sung est peut-être plus connue par les Coréens grâce à son travail à la télévision, ayant été autrefois présentatrice pour KBS. Elle a notamment présenté des émissions comme “Who Who is Doing The Best”, “It’s Ok to be Uncomfortable” et “Love Mafia”. En 2021, elle a participé à plusieurs séries télévisées telles que “Wild Wild Quiz”, “Our Neighbourhood Class” et actuellement “Uncover World History”.

Netflix

Elle a étudié l’administration des affaires à l’Université nationale de Séoul et parle anglais. Selon Netflix, elle étudiait 16 heures par jour pour être la meilleure élève de sa classe à l’université.

Lee Si-won

Lee Si-won est une actrice et une inventeure ayant à son actif 10 brevets, dont un masque facial transparent. Elle a étudié l’administration des affaires à l’Université nationale de Séoul et possède une maîtrise en psychologie évolutive.

TVN

Elle s’est fait un nom avec son rôle de Princesse Boryang dans “Dream of the Emperor” en 2012. Sa carrière l’a amenée à jouer dans le romance surnaturelle “Black” et le remake coréen de la série américaine “Suits”. En 2018, elle interprétait le rôle de Lee Soo-jin dans “Memories of the Alhambra”.

Depuis 2020, Lee Si-won a joué dans le populaire K-drama “Uncle”, “Tell Me What You Saw”, et “Adamas”. “À l’épreuve du diable” sera sa première émission de compétition.

Boo Seung-kwan (Seungkwan)

N’importe quel fan de K-Pop reconnaîtrait le nom de Boo Seung-kwan, ou mieux encore, son nom de scène Seungkwan. Il a fait ses débuts au sein de Seventeen en 2015. L’idole de K-Pop pourrait bien avoir ce qu’il faut pour battre certains des meilleurs candidats étant donné qu’il n’en est pas à sa première émission.

WEVERSE MAGAZINE

En 2018, il a rejoint le casting d'”Unexpected Q”, il a également participé à “Prison Life of Fools” et “Five Cranky Brothers” en 2019.

Seo Dong-joo

Seo Dong-joo est une avocate coréenne basée en Amérique. Selon MyDramaList, Seo Dong-joo est également connue sous son nom américain, Danielle Suh, et est écrivaine, avocate et animatrice. Certains fans pourraient être surpris d’apprendre qu’elle est la fille du mannequin coréen Seo Jeong-hee.

Netflix

Elle pourrait bien être la candidate numéro un à battre dans l’émission. Elle est diplômée du Wellesley College avec un diplôme en Arts et possède un diplôme en Mathématiques Pures du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ce n’est pas tout, car elle possède également un master en administration des affaires de l’Université de Pennsylvanie et un diplôme en droit de l’Université de San Francisco.

Park Kyung-lim

Park Kyung-lim est une comédienne, actrice et animatrice coréenne. Elle a étudié à la New York Film Academy School of Film & Acting avant de retourner en Corée pour devenir une star dans l’émission de SBS, X-Man.

Netflix

À l’âge de 23 ans, elle a remporté le Daesang. Sa carrière l’a amenée à présenter “Oh! My School”, “Lovers of Joseon”, elle a été membre du casting de “Mamma Mia” et “Global Views”. Concernant ses personnages à l’écran, elle a joué dans “Sweet Revenge”, “The Musical”, et “The Greatest Love”.

Guillaume Patry

Le casting de “À l’épreuve du diable” réserve une petite surprise avec Guillaume Patry, un ancien joueur professionnel de StarCraft. Le Canadien, sous le pseudonyme Grrrr…, a remporté le championnat du monde de StarCraft en 1999. À son arrivée en Corée, il s’est concentré sur la race Protoss et a aidé à élaborer de nouvelles stratégies, mais il s’est éloignée de la scène en 2004.

Instagram, Guillaume Patry

Après sa retraite, il est devenu joueur de poker professionnel avec Bertrand Grospellier, un ancien joueur professionnel de StarCraft, avant de changer de voie à nouveau. En Corée du Sud, il a participé à “Where Is My Friend’s Home”. “Guillaume était le seul étranger à atteindre le Hall of Fame coréen de StarCraft lorsqu’il était joueur professionnel. Il est excellent dans les attaques non conventionnelles et reste calme même en situation de crise,” a déclaré le producteur de l’émission, Jung Jong-yeon.

Orbit (Kwedo)

On ne sait pas grand-chose sur Orbit, si ce n’est qu’il était autrefois conseiller politique à la Blue House et qu’il est aujourd’hui un populaire youtubeur scientifique qui apparaît dans de nombreux programmes coréens. Il serait diplômé en astronomie et en sciences spatiales.

Netflix

Sur sa chaîne Unrealscience il a commenté de nombreux lancements de fusées en direct. Le producteur Jung Jong-yeon a expliqué que : “Kwedo montrera une grande compréhension de n’importe quel jeu avec sa pensée et son analyse scientifique et prouvera que les jeux sont aussi une science.”

Kwak Joon-bin

Kwan Joon-bin est un youtubeur coréen spécialisé dans les voyages. Sa chaîne YouTube, KwakTube, compte plus de 1,67 million d’abonnés. Il emmène ses fans à travers différentes parties du monde pour découvrir la culture, la nourriture et la langue. Après avoir travaillé pour l’ambassade d’Azerbaïdjan, il est devenu youtubeur.

Netflix

Selon Korea JoongAng Daily, “Kwak parle relativement bien l’anglais et le russe après avoir étudié la langue russe et le commerce à l’Université de Busan. Il a également brièvement travaillé à l’ambassade d’Azerbaïdjan avant de devenir youtubeur en 2020.”

Seo Yoo-min

Seo Yoo-min est diplômée de la faculté de médecine de NYU et exerce actuellement aux États-Unis, parlant couramment le coréen, l’espagnol et l’anglais. Selon PD Jung, “Seo Yoo Min, qui parle couramment le coréen, l’anglais et l’espagnol, montrera un charme inattendu avec sa passion immense qui l’a même amenée en Corée depuis les États-Unis.”

Netflix

Kim Dong-jae

Kim Dong-jae est un étudiant de 25 ans à l’Université de Corée, à l’École des sciences biomédicales. C’est aussi un joueur de poker professionnel. Après avoir obtenu un score parfait à l’examen écrit, il a rejoint la série par un casting ouvert.

Netflix

Son expérience dans le poker les cartes pourrait s’avérer cruciales pour battre le reste du casting dans “À l’épreuve du diable”.