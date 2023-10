Les 10 meilleurs anime de l’été 2023

La saison d’été 2023 est officiellement terminée, et elle a été incroyable pour les fans d’anime. On a fait une liste des 10 meilleures séries animées qui sont sorties à cette période.

La saison estivale est officiellement close, concluant de nombreuses séries animées incroyables alors que l’automne 2023 débarque avec d’autres supers animes. Qu’on parle de suites comme la saison 2 de Jujutsu Kaisen ou la partie 2 de Bleach Thousand-Year Blood War, ou de nouvelles séries comme Zom 100 et My Happy Marriage, les bons animes n’ont pas manqué cet été.

La saison d’automne a déjà commencé, presque toutes les nouvelles séries ont fait leurs débuts sur les différentes plateformes de streaming, et elles suscitent déjà beaucoup d’enthousiasme. Mais pour ceux qui préfèrent le binge-watching, on a fait un récapitulatif des dix séries animées qui ont le plus marqué l’été 2023.

10 – Shi Guang Dai Li Ren (ou Link Click), saison 2

Shi Guang Dai Li Ren a été saluée dans le monde entier pour son intrigue touchante et ses personnages attachants. C’est une série Donghua chinoise originale, qui suit deux personnages principaux, Cheng Xiaoshi et Lu Guang. Ces derniers peuvent accéder au passé par le biais d’images, à la demande de clients cherchant des réponses ou des solutions à leurs problèmes. La deuxième saison de cette série animée a été diffusée à l’été 2023. Shi Guang Dai Li Ren aura une saison 3, mais cette suite n’a pas encore de date de sortie.

9 – Hanma Baki : Son of Ogre, saison 2

Hanma Baki est une série Netflix adaptant le manga de Keisuke Itagaki. La saison 2 décrit la bataille légendaire entre père et fils, Baki Hanma et Yujiro Hanma. Les fans ont pu voir Baki prendre sa revanche sur Yuujirou Hanma, également connu comme l’Ogre, le combattant le plus puissant sur Terre. Netflix n’a pas encore renouvelé la série pour sa troisième saison.

8 – Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation, saison 2

Mushoku Tensei suit un chômeur qui a abandonné tout espoir d’une vie meilleure, alors qu’il se réincarne dans un monde fantastique en conservant les souvenirs de sa vie passée. Vivant sous le nom de Rudeus Greyrat, il est cette fois déterminé à vivre sans regrets. La saison 2 poursuit son histoire, dans laquelle il est désormais un adolescent.

7 – Rurouni Kenshin : Meiji Kenkaku Romantan (2023)

Le manga Kenshin le Vagabond est un classique du genre shonen. Il a été publié en 1994 dans le Weekly Shonen Jump pour ensuite être adapté en anime en 1996, avant sa fin officielle. Au fil des ans, la franchise a eu droit à plusieurs suites, histoires annexes, et même des films en live-action. Et l’été 2023 n’a pas été en reste, offrant aux fans du samurai un reboot original de l’anime, racontant à nouveau l’histoire du grand Battousai. La série est actuellement en cours et est prévue pour 24 épisodes.

6 – Zom 100: Bucket List of the Dead

Le manga populaire de Haro Aso et Kotaro Takata a fait ses débuts en anime en juillet 2023. La série a vite gagné en popularité, les fans étant convaincus par l’intrigue originale et ses personnages déjantés. L’histoire suit Akira Tendo, qui est soulagé que des zombies aient envahi sa ville, puisqu’il en déduit qu’il n’aura plus à travailler. La série a diffusé neuf épisodes avant de prendre une pause indéfinie, retardant ainsi les trois derniers épisodes.

5 – Horimiya : The Missing Pieces

Le premier anime Horimiya sorti en 2021 avait déçu les fans, la série adaptant le manga en seulement 13 épisodes, excluant ainsi de nombreux moments amusants. Cependant, une histoire annexe a été rapidement annoncée, confirmée pour adapter tous les chapitres manquants. Horimiya : The Missing Pieces rend donc justice à l’histoire originale. Le manga étant déjà terminé, il n’y aura pas d’autre saison.

4 – My Happy Marriage

My Happy Marriage est un nouveau shoujo. Bien que la série ait un manga, l’anime suit de près le light novel du même nom. My Happy Marriage suit la jeune Miyo Saimori, forcée par sa famille à faire un mariage arrangé avec un supposé capitaine militaire impitoyable, Kiyoka Kudou. Mais contrairement à ce à quoi elle s’attendait, ce n’est pas une union douloureuse qui l’attend mais une vie pleine de bonheur. La série aura une deuxième saison mais cette dernière n’a pas encore de fenêtre de sortie.

3 – Bleach : Thousand-Year Blood War, partie 2

La partie 2 de Bleach TYBW a été un véritable festin visuel, alternant entre une animation exceptionnelle à chaque épisode et de nouvelles idées. L’arc final des aventures d’Ichigo est divisé en quatre parties qui seront diffusées les unes après les autres. La partie 2 parlait de la nouvelle attaque des Quincy sur la Soul Society. Quelques scènes sont exclusives à l’anime, n’apparaissant pas dans le manga, notamment pour montrer la puissance de la Division Zero.

2 – Bungo Stray Dogs, saison 5

La saison 5 de Bungo Stray Dogs n’était rien de moins qu’un tourbillon d’émotions, avec 11 épisodes présentant d’innombrables moments excitants. La série révèle la véritable identité du leader des Anges en décomposition. Cependant, l’anime a fini par rattraper le manga, ce qui signifie que les fans devront attendre encore quelques années avant qu’une nouvelle saison ne sorte.

1 – Jujutsu Kaisen, saison 2

Il est indéniable que la saison 2 de Jujutsu Kaisen est la série animée la plus populaire de l’été 2023. La nouvelle saison adapte deux arcs, et quels arcs ! Le passé de Gojo et Geto a été présenté aux spectateurs, avant de passer au Drame de Shibuya, préparant le public pour des aventures toujours plus sombres dans l’univers des exorcistes et fléaux. Et elle n’est pas terminée : la saison 2 de Jujutsu Kaisen aura droit à 23 épisodes en tout.

