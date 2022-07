FIFA 23 : Comment marquer son penalty – Explications des nouveautés

Océan Fleutot . Dernière mise à jour: 29 juil. 2022

Savoir tirer parfaitement les penalties dans FIFA vous donnera un certain avantage sur vos adversaires dans des matchs serrés et à haute tension. Voici un guide pour comprendre les changements appliqués dans FIFA 23 et marquer vos tirs au but sans aucun stress.

EA SPORTS vient de dévoiler les nouveaux ajouts et modifications de FIFA 23. Plusieurs nouveautés accentuent l’effet de réalisme du jeu et des changements au niveau du gameplay.

Le système des coups de pied arrêtés a été retravaillé. Les développeurs ont voulu simplifier le processus de frappe sur les coups francs, les corners et les penalties avec par exemple la fin du réticule de visée.

Ces premiers changements annoncés ont été bien accueillis par la communauté. Il reste maintenant à s’imprégner de la nouvelle méthode de tir et notamment pour les penalties si l’on veut éviter de mauvaises surprises à la sortie du jeu.

Rien n’est plus frustrant que de perdre un match crucial en FUT Champions ou dans les Divisions élevées à cause d’un penalty raté ou d’une séance de tirs au but mal gérée. Comme dans la vraie vie, les tirs au but dans FIFA nécessitent de l’habileté et une expertise de l’épreuve.

Les développeurs veulent s’éloigner du tir au but chanceux en déclarant lors de la présentation de FIFA 23 : “Nous voulons que les penalties soient plus gratifiants qu’auparavant, le sang-froid du joueur étant une priorité.”

Comment tirer parfaitement un penalty dans FIFA 23 ?

Lorsque les joueurs tirent un penalty dans FIFA 23, un nouveau cercle de sang-froid apparaît sous le ballon et bouge plus ou moins vite en fonction de la note de sang-froid du joueur. Il est recommandé de tirer lorsque le cercle est le plus petit pour avoir le plus de précision et de puissance.

Les joueurs avec une note de sang-froid élevée ont une meilleure chance de synchronisation parfaite et le cercle sous le ballon se rétrécit plus lentement.

Les joueurs visent toujours la direction du tir avec le joystick gauche comme dans les précédents épisodes de la série, sauf qu’il n’y a plus de réticule ! L’objectif du nouveau système met l’accent sur la puissance et le timing des joueurs.

EA Sports Vous n’avez plus besoin de rester appuyer longtemps sur le stick pour placer un tir au bord des poteaux.

Les joueurs ne peuvent plus utiliser le time-finishing pour les penalties, éliminant ainsi le besoin d’appuyer une deuxième fois sur le bouton de tir avant la frappe. EA a également confirmé que vous ne pouviez pas viser directement les bords des poteaux.

L’attribut de penalty d’un joueur a un impact sur la qualité du placement du tir et la note de puissance de tir affecte la puissance et la précision par rapport aux différents côtés du but atteint par un tir.

Pour savoir si ces changements sont un pas pour la série, il faudra attendre les premiers retours des joueurs lors de la bêta fermée et bien sûr, lors de la sortie du jeu le 30 septembre 2022.