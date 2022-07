Quand débute la promotion FUTTIES dans FIFA 22 ?

La promotion FUTTIES est sans doute le dernier grand événement de FIFA 22. De nouvelles cartes spéciales devraient être dévoilées. Voici tout ce que vous devez savoir.

Après la grande promo Shapeshifters, c’est au tour des FUTTIES d’entrer en jeu. C’est généralement le dernier grand événement d’Ultimate Team avant de passer au prochain FIFA.

Les mythiques cartes roses de l’événement devraient très bientôt revenir dans les Packs FUT. Voici toutes les fuites et informations que nous connaissons pour le moment sur la promotion FUTTIES.

FUTTIES FIFA 22 – Date

L’annonce officielle d’EA Sports ne devrait pas tarder mais comme à son habitude, le célèbre leaker Fut Sheriff n’a pas entendu plus longtemps avant de dévoiler en avance la date de sortie des cartes roses. Selon lui, la promotion FUTTIES devrait démarrer à partir du vendredi 8 juillet 2022.

🚨FUTTIES is coming this friday✅ Still no confirmation on Shapeshifters TEAM 4❌ — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 5, 2022

L’événement Shapeshifters est toujours en ligne dans Ultimate Team et on ne sait pas si les deux promotions se chevaucheront, car une rumeur concernant une potentielle quatrième équipe Shapeshifters circulait sur les réseaux.

La promo FUTTIES est susceptible de s’étendre sur plusieurs semaines avec des versions différentes de cartes spéciales. FIFA 21 avait dévoilé trois lots, nous verrons si les développeurs optent à nouveau pour ce même format.

FUTTIES FIFA 22 – Fonctionnement

FUTTIES est une célébration des meilleurs joueurs et promos que FIFA 22 a dévoilé au cours des mois précédents. Certaines des cartes les plus puissantes de l’année devraient revenir dans les Packs pour une durée limitée afin de donner aux fans une dernière chance de les ajouter à leur équipe FUT.

De nouvelles cartes spéciales sont également attendues à travers les DCE. Elles sont généralement attribuées aux stars les plus populaires d’Ultimate Team qui se sont retrouvées dans la méta tout au long de l’année. Les fans de FUT ont même parfois le choix entre trois joueurs et sont invités à voter pour leur favori.

D’autres détails en plus des DCE et des Objectifs devraient être dévoilés avant l’arrivée de l’événement. Nous tâcherons de mettre à jour cet article pour vous donner les dernières informations et fuites des FUTTIES.

FUTTIES FIFA 22 – Prédiction des joueurs “Best Of”

Il y a eu environ 20 promotions dans FIFA 22, dont la plupart ont été dévoilées avec plusieurs équipes de joueurs boostés. EA Sports donc a l’embarras du choix pour sélectionner les meilleures cartes à relancer une dernière fois.

Voici une petite sélection des joueurs “Best Of” qui pourraient revenir pendant la promotion FUTTIES FIFA 22 :

Kylian Mbappé (TOTS)

(TOTS) Lionel Messi (Shapeshifters)

(Shapeshifters) Neymar (Winter Wildcards)

(Winter Wildcards) Cristiano Ronaldo (TOTS)

(TOTS) Roberto Firmino (FUT Birthday)

(FUT Birthday) Allan Saint-Maximin (Fantasy FUT)

(Fantasy FUT) Marcelo (Capitaines FUT)

(Capitaines FUT) Vinicius Jr. (TOTS)

(TOTS) Marcus Rashford (Shapeshifters)

(Shapeshifters) Mohamed Salah (TOTS)

(TOTS) Zlatan Ibrahimovic (Winter Wildcards)

(Winter Wildcards) Rafael Leao (TOTS)

(TOTS) Ousmane Dembélé (Fantasy FUT)

Voilà, c’est tout ce que nous savons pour le moment sur la promotion FUTTIES de FIFA 22. Pour rester au courant de l’actualité FIFA 22 et bientôt FIFA 23, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter sur notre compte @FGB.