Notes Ligue 1 d’EA SPORTS FC 24 : Prédictions des 10 meilleurs joueurs

EA SPORTS FC va bientôt inaugurer une nouvelle ère pour la franchise de football et les fans sont impatients de découvrir les notes des joueurs. Alors avant la révélation officielle, découvrez nos prédictions des 10 joueurs les mieux notés de Ligue 1.

Bien qu’une date de sortie officielle pour EA SPORTS FC n’ait pas encore été annoncée, nous savons que ce nouveau jeu arrivera avec toutes les licences, les stades et les équipes qui ont fait le succès retentissant de la franchise au fil des années.

Bien sûr, cela inclut la Ligue 1 qui abrite des clubs de premier plan comme le PSG, l’OM et Lyon.

L’article continue après la publicité

Et avec les meilleurs championnats du monde présents en mode Carrière et Ultimate Team, les joueurs sont impatients de découvrir quels sont les meilleurs joueurs du jeu.

Les notes des joueurs reçoivent des améliorations et des baisses à chaque opus et EA SPORTS FC ne fera pas exception à cette règle.

Alors sans plus attendre, découvrez nos prédictions des joueurs de Ligue 1 les mieux notés dans EA SPORTS FC 24.

EA SPORTS

Prédictions des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans EA SPORTS FC

Les notes des joueurs de Ligue 1 dans EA SPORTS FC n’ont pas encore été dévoilées. Alors en attendant, nous avons préparé nos prédictions des notes des meilleurs joueurs du championnat.

L’article continue après la publicité

Voici alors nos prédictions des 10 joueurs de Ligue 1 les mieux notés dans EA SPORTS FC 24 :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Joueur Club Poste Amélioration/Baisse Note potentielle Kylian Mbappe PSG BU +1 92 Neymar PSG AG -1 88 Gianluigi Donnarumma PSG G – 88 Marquinhos PSG DC – 88 Marco Verratti PSG MC – 87 Keylor Navas PSG G -2 86 Achraf Hakimi PSG DD +1 85 Wissam Ben Yedder Monaco BU – 84 Jonathan David Lille BU +4 83 Seko Fofana Lens MC +2 83

Quand on parle de la Ligue 1, le PSG est indéniablement le club phare de la compétition, et ils ont tendance à attirer les plus grandes stars du monde entier. Par conséquent, les joueurs de Ligue 1 les mieux notés dans EA SPORTS FC sont susceptibles de compter plusieurs joueurs du PSG.

Après une autre année spectaculaire durant laquelle l’attaquant français sera candidat pour le Ballon d’Or, Kylian Mbappé devrait recevoir une amélioration qui pourrait le propulser en tête des notes d’EA SPORTS FC. De nombreux coéquipiers de Mbappé au PSG, dont Donnarumma, Marquinhos et Verratti, sont susceptibles de maintenir leurs hautes notes le jeu.

L’article continue après la publicité

La saison de Neymar a été un succès statistique, mais son manque de temps de jeu durant la deuxième partie de saison pourrait faire baisser légèrement sa note. Par ailleurs, les campagnes impressionnantes de Jonathan David de Lille et de Seko Fofana de Lens pourraient les propulser dans le top dix.

Alors que ces joueurs sont ceux que nous pensons être en tête de la Ligue 1, le mercato reste encore ouvert avant le lancement d’EA SPORTS FC. Nous veillerons alors à maintenir cette liste à jour avec toutes les grandes stars qui pourraient arriver au cours des prochaines semaines.