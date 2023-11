Patch note MAJ #5 EA FC 24 : Changements dans les passes, stabilité UT…

EA FC 24 a connu un lancement réussi, mais le jeu n’est pas sans problèmes. Les développeurs ont alors répondu aux plaintes des joueurs en publiant différentes mises à jour, et la plus récente est la #5. Découvrez son contenu.

Le cycle annuel d’EA FC 24 est actuellement en pleine activité. Le mode Ultimate Team continue de bénéficier d’un flux régulier de contenu sous forme de SBC, promotions, nouvelles saisons et plus encore. Cependant, certains problèmes sous-jacents ont affecté l’expérience de certains joueurs.

Ces problèmes vont d’erreurs d’équilibrage dans le gameplay aux problèmes de stabilité et plus encore. Les développeurs ont donc corrigé ces problèmes en publiant des mises à jour et la dernière en date, la MAJ #5 est en chemin.

La MAJ #5 d’EA FC 24 apporte des ajustements de gameplay

La mise à jour #5 d’EA FC 24 comprend de nombreux correctifs, mais les plus notables sont les changements apportés au gameplay. La force derrière les passes au sol depuis des angles extrêmes a été réduite et les cas agaçants où le porteur de balle conserve la possession malgré une chute ont également été abordés.

De plus, certaines actions, telles que les passes avec effet contextuel, ne peuvent plus être exécutées par des joueurs sans les styles de jeu Passe en profondeur, Passe en profondeur+, Extérieur du pied et Extérieur du pied+.

EA SPORTS La MAJ #5 d’EA FC 24 apporte différentes modifications pour les passes.

Patch note MAJ #4 EA FC 24

Voici le contenu complet de la mise à jour #5 d’EA FC 24. EA n’a cependant pas spécifié de date de sortie précise, mais a annoncé : “La mise à jour #5 sera bientôt disponible pour toutes les versions d’EA SPORTS FC 24.”

Ultimate Team

Problèmes résolus :

Problème de stabilité adressé lors de l’entrée dans la boutique via un écran Évolutions.

Dans certains scénarios spécifiques, les Objets de Joueur subissant une Évolution pouvaient perdre involontairement certains Styles de Jeu.

Les Objets de Joueur impactés devraient maintenant retrouver leurs Styles de Jeu corrects.

Correction d’un problème de stabilité qui pouvait survenir lors de la tentative de lancement d’un match avec certains Objets Joueur Évolution dans l’équipe.

Gameplay

Modifications apportées :

Légère réduction de la vitesse des passes au sol prises sous des angles extrêmes.

Réduction de la précision potentielle des centres réalisés par des joueurs avec les Styles de Jeu Passe travaillée et Passe travaillée+.

Amélioration des réactions des gardiens de but aux tirs visant leur premier poteau.

Problèmes résolus :

Dans certains cas, les joueurs contrôlés par l’utilisateur pouvaient se déplacer vers la trajectoire d’un ballon sans y être invités.

Correction de certains cas où les porteurs de balle récupéraient involontairement la balle après une animation de chute lors d’un tacle.

Les Passes avec Effet contextuel pouvaient être effectuées par des joueurs sans les Styles de Jeu Passe en profondeur, Passe en profondeur+, Extérieur du pied et Extérieur du pied+.

Dans certains cas, un centre demandé pouvait résulter en une feinte de frappe du porteur du ballon au lieu d’un centre avec le pied le plus proche de la ligne de touche.

Les gardiens de but n’utilisaient pas la force prévue lors de la déviation du ballon dans certaines actions.

Une passe en première intention pouvait être demandée involontairement lors de l’activation du Verrouillage du Joueur.

Suite à un carton rouge du gardien de but, l’écran de Gestion d’Équipe pouvait devenir non réactif.

Dans certaines situations, les animations d’approche pour les coups de pied arrêtés ne se jouaient pas toujours correctement.

Les joueurs réintégrant le match depuis l’extérieur du terrain pouvaient parfois passer à travers d’autres joueurs.

Mode Carrière

Problèmes résolus :

Dans certains cas, les joueurs ne régénéraient pas leur endurance après des matchs internationaux en mode Carrière Manager.

En mode Carrière Joueur, le widget du joueur était incorrectement présent durant certains écrans de tutoriel.

En mode Carrière Joueur, des Objectifs dupliqués ou similaires pouvaient survenir involontairement en même temps.

Correction de certains problèmes de stabilité qui pouvaient survenir.

Clubs

Problèmes résolus :

Correction d’un problème de stabilité qui pouvait survenir lors des Jeux techniques.

VOLTA FOOTBALL

Problèmes résolus :

Pendant le jeu d’Arcade de Foot Golf, le chronomètre ne s’affichait pas correctement.

Général, Audio et Vidéo

Modifications apportées :

Mise à jour de certains éléments de l’interface utilisateur, maillots, célébrations, ballons, badges, célébrations et panneaux publicitaires.

Problèmes résolus :