ZLAN 2023 : Dates, jeux, format et plus

La nouvelle édition de la ZLAN a récemment été confirmée par ZeratoR qui a annoncé un tout nouveau format avec des qualifications. Tout ce que vous devez savoir.

Depuis la première édition en 2019, la ZLAN est devenue un événement annuel extrêmement apprécié et suivi par les fans en raison des changements perpétuels de jeux, de formats, et avec de plus en plus de tryhard chaque année.

Et à l’occasion de sa 5e édition, la Z LAN fait son grand retour avec de nombreux changements qui ont été annoncés par ZeratoR lors d’un live le 29 mars.

Contrairement aux années précédentes, la compétition de cette année se jouera au format solo. Et durant 3 jours, 200 joueurs s’affronteront sur 13 jeux différents, dont un jeu mystère, pour tenter de remporter les 50 023 € en jeu.

Et la grande nouveauté de cette année, en plus des streamers sélectionnés et des joueurs tirés au sort, 2 joueurs pourront participer à cet événement via des qualifications qui vont débuter le 9 avril.

Quand va se dérouler la ZLAN 2023 ?

La ZLAN 2023 va se dérouler les 12, 13 et 14 mai et les inscriptions sont déjà ouvertes ! Elles se terminent le samedi 8 avril à 20h32 et le tirage au sort des joueurs sélectionnés se déroulera le dimanche 9 avril.

Les jeux de la ZLAN 2023

Les jeux de cette nouvelle édition de la ZLAN sont les suivants :

Minecraft

Valorant

Trackmania

Fall Guys

Powerwash Simulator

Garry’s Mod

You Suck at Parking

Northgard

Ultimate Chicken Horse

Shootmania

Un puzzle

Un jeu choisi par un vote du public entre Unrailed!, Turbo Golf Racing, Hyper Jam et Golf Gang

Un jeu mystère lors de la finale

Cette nouvelle édition de la ZLAN s’annonce déjà totalement épique puisque même si le format est en solo, cela n’empêchera pas pour autant que certains joueurs tenteront de créer des stratégies ou des alliances entre eux afin de pouvoir avancer dans le tournoi.