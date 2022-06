Un youtubeur se déguise en Klay Thompson et infiltre les Warriors en NBA

Un youtubeur a réalisé le prank de l’année. Il a même été banni à vie de la salle NBA des Golden State Warriors pour avoir passé la sécurité en étant déguisé en Klay Thompson !

La NBA est la plus prestigieuse ligue de basket-ball au monde où le spectacle est de mise à chaque match, surtout durant les Playoffs.

Les finales de cette année opposent les Warriors de Golden State aux Celtics de Boston. Après deux victoires de chaque côté, les deux équipes disputaient le Game 5 au Chase Center, l’antre des Warriors à San Francisco en Californie.

C’est à cette occasion qu’un créateur de contenu a décidé de prendre les choses en main et de devenir le temps d’un instant, un joueur NBA. Oui, les coéquipiers de Stephen Curry ont failli accueillir un nouveau membre dans leur équipe…

Avec une ressemblance physique presque parfaite et des habits aux couleurs des Warriors, le youtubeur BigDawsTV s’est fait passer pour le joueur NBA Klay Thompson.

Mais il ne s’est pas contenté de signer quelques autographes aux supporters présents autour du stade. En effet, il s’est carrément infiltré à l’intérieur en passant par l’entrée des joueurs de l’équipe. Il a filmé l’intégralité de son prank et a mis en ligne une vidéo spéciale sur sa chaîne YouTube.

En entrant à l’intérieur du stade, tout le monde l’a confondu avec Klay Thompson, y compris la sécurité qui ne lui a même pas demandé une carte d’identité.

Il a passé un à un les portiques de sécurité jusqu’à arriver sur le parquet. Il s’est installé tranquillement pour effectuer sa petite routine d’entraînement pendant une dizaine de minutes, le rêve de nombreux amateurs de basket-ball !

Mais son aventure s’est vite terminée puisqu’il s’est fait repérer et virer du stade quelques instants plus tard. Et son petit troll n’a pas fait rire toute le monde… Il a reçu un courrier officiel avec un bannissement à vie de la salle des Warriors.

Ce n’est pas tout car le youtubeur a également perdu 10 000 $ de tickets non remboursables. “J’ai été banni parce que j’ai passé 5 couches de gardes de sécurité (qui m’ont volontairement laissé passer la sécurité sans demander de pièce d’identité) et j’ai tourné sur le parquet pendant 10 minutes. J’ai également dépensé 10 000 billets qu’ils ne remboursent pas. Pourquoi devrais-je être banni parce que leur sécurité est incompétente” a-t-il déclaré sur Twitter.

Banned bc I walked pass 5 layers of security guards (who willingly let me through security without asking for ID) & shot around on the court for 10 minutes. I also spent 10K on tickets which they are not refunding. Why should I be banned because their security is incompetent?

— Daws (@BigDawsTv) June 13, 2022