Vilebrequin fait s’envoler une voiture dans une vidéo démente

Les youtubeurs de la chaîne Vilebrequin ont relevé un nouveau défi hallucinant : équiper une voiture d’ailes et la faire décoller sur une piste.

Sur une plateforme aussi concurrentielle que YouTube, de nombreux vidéastes sont prêt à se lancer des projets fous pour exprimer leur passion et sortir leur épingle du jeu. Mais quand on parle de voitures, personne ne semble arriver à la cheville de Sylvain, Pierre et les membres de l’ombre de l’équipe Vilebrequin.

Après avoir pris un dos d’âne à 170 km/h, avoir concouru au GP Explorer de Squeezie ou encore avoir immortalisé un buisson sur Google Maps, nos passionnés de l’automobile se sont confrontés au défi le plus onéreux – et probablement le plus fou – de leur chaîne.

Dans leur vidéo YouTube postée le 9 février, Pierre et Sylvain présentent leur nouveau projet : faire s’envoler une voiture munie d’ailes d’hydravion, en la faisant prendre un tremplin de 8 mètres de haut sur une piste de décollage.

Faire voler une voiture : quand la blague devient réalité

Avant de fracasser leur véhicule suite à un saut dont un moteur ne peut se remettre, nos deux compères Pierre et Sylvain ont commencé par faire rouler leur voiture ailée sur la piste.

À leur grande surprise, une vitesse suffisamment élevée a déjà suffit à faire lever légèrement le train avant du véhicule… une découverte prometteuse pour la suite, bien que problématique.

En effet, le contrecoup de cette découverte s’est révélé dès lors que nos vidéastes, contrôlant désormais le véhicule à distance, ont tenté de faire prendre beaucoup de vitesse à la voiture en direction du tremplin.

La voiture ailée, rendue totalement incontrôlable, est tout simplement sortie de piste pour aller se fracasser dans le gazon. Un triste événement qui aurait bien pu mettre un terme au projet, si les mécanos de l’équipe n’avaient pas œuvré toute la nuit pour remettre le véhicule sur roues.

finalement, la voiture ailée a bien pris son tremplin, à la vitesse de 110 km/h. Après un vol plané ahurissant, l’avion improvisé s’est violemment écrasé… bien plus loin que ce à quoi les youtubeurs s’attendaient.

Avec ce projet fou et cette vidéo comportant de véritables montagnes russes émotionnelles, Vilebrequin marque une nouvelle fois le YouTube français d’une vidéo immanquable.