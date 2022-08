Vilebrequin apparaît chez Amixem avec une surprise fulgurante

Amixem a invité Pierre et Sylvain de la chaîne Vilebrequin pour la première fois lors d’une vidéo avec une voiture achetée sur une site chinois.

Dans sa vidéo YouTube du 31 juillet, Amixem était accompagné d’Etienne pour présenter une voiture présumée neuve achetée sur un site chinois pas très réputé pour sa fiabilité.

Lors de la première partie de la vidéo, les deux vidéastes ont testé les capacités du véhicule en réalisant quelques tests assez hilarants tout en découvrant que la voiture n’était pas du tout neuve : elle avait déjà 60 000 kilomètres au compteur et potentiellement même plus si on part du principe que le compteur peut être trafiqué.

Ensuite, les deux protagonistes principaux de la chaîne Vilebrequin ont fait une apparition pour une course assez spéciale entre la voiture sans permis de Sylvain ressemblant à une Subaru de compétition et la voiture frauduleuse d’Amixem.

Et à peu près au milieu de la course dans laquelle s’étaient embarqués Sylvain et Pierre dans la petite voiture sans permis bleue, le dernier cité est sorti pour chercher un tout autre véhicule d’une apparence similaire à celle de Sylvain mais avec un tout autre moteur sous le capot : une Subaru Impreza S10 WRC.

Etienne et Amixem étaient surpris de voir une telle voiture sur leur circuit loué pour l’occasion de la vidéo, alors qu’ils ne s’attendaient qu’à affronter une petite citadine sans permis.

La Subaru n’aura tout de même pas réussi à rattraper son retard sur la voiture chinoise qui avait déjà une bonne avance avant que la deuxième bleue n’arrive sur le circuit.

Il est toujours agréable de voir de telles collaborations entre deux chaînes YouTube rassemblant des millions d’abonnés parfois d’univers différents pour une vidéo plus épicée et amusante.

D’ailleurs, il est bon de rappeler qu’Etienne et Amixem retrouveront Vilebrequin au début du mois d’octobre pour s’affronter à nouveau sur un circuit, mais celui du Mans avec des F4 lors du Grand Prix Explorer organisé par Squeezie.