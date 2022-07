Twitch introduit une nouvelle fonctionnalité idéale pour le ZEvent

Ludovic Quinson . Dernière mise à jour: 23 juil. 2022

Afin d’aider tous les prochains événements caritatifs tels que le ZEvent sur la plateforme de streaming, Twitch vient de mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui permet d’intégrer directement les financements d’associations sélectionnées.

Par le biais d’un communiqué publié le 19 juillet, Twitch vient d’annoncer la mise en place de Twitch Charity, qui est un nouvel ensemble d’outils de dons intégrés à la plateforme elle-même qui a pour but d’aider tous les événements caritatifs.

La version bêta est en ligne dès maintenant pour un sous-ensemble de streamers choisis au hasard et un groupe limité d’organisations caritatives présélectionnées, mais Twitch promet d’en ajouter “beaucoup plus” bientôt.

“Twitch Charity est notre nouvelle fonctionnalité intégrée de collecte de fonds pour les streams qui vous permet de préparer et gérer un stream pour une association caritative en quelques clics.” révèle Twitch dans son communiqué.

Cette nouvelle fonctionnalité a pour but de simplifier au maximum tous les tracas liés à l’organisation d’un stream caritatif, comme le suivi des dons, la conversion des abonnements et Bits et la gestion de plusieurs programmes et applications à la fois.

Auparavant, les streamers géraient les dons destinés à la cause de leur choix en transférant les abonnements à Twitch et les Bits, la monnaie virtuelle de la plateforme, en dons via un processus manuel en plusieurs étapes.

Twitch Twitch Charity est pour le moment dans sa version bêta.

En l’absence d’une fonction de don dédiée, Twitch orientait donc les créateurs vers des plateformes de don externes comme Tiltify ou les encourageait à envoyer les spectateurs directement sur la page de don d’une cause.

“Pour les streamers, cela rend la collecte de fonds pour des causes importantes plus facile et transparente.” explique Twitch. “Pour les viewers, cela devrait rendre le soutien à ces causes plus simple, plus clair et plus impactant.“

Les streameurs peuvent déjà trouver les nouvelles options de collecte de fonds dans une nouvelle section “charité” du tableau de bord des créateurs. Grâce à ce tableau de bord, les streamers peuvent maintenant sélectionner une œuvre de bienfaisance, choisir un montant d’objectif et activer le “mode charité”, qui fait apparaître un bouton invitant les spectateurs à faire un don.

Lorsque le mode “charité” est activé, Twitch ne conserve aucune partie de l’argent donné et le montant total est remis à la cause choisie, seuls les frais de traitement des paiements étant déduits.

Ce système devrait totalement révolutionner la façon dont les lives caritatifs vont être mis en place, et devrait par conséquent grandement aider le ZEvent de cette année.