La saison 2 de Jujutsu Kaisen va-t-elle être annulée ?

La crise de production du studio MAPPA pour Jujutsu Kaisen continue d’affecter la saison 2, et les spectateurs craignent de la voir être annulée. Faut-il croire les rumeurs ?

La saison 2 de Jujutsu Kaisen inquiète plus que jamais les fans avec les controverses croissantes concernant les conditions de travail chez MAPPA. Plusieurs animateurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux, exprimant leur détresse à ce sujet.

L’épisode 17 présente certaines des séquences de combat les plus incroyables de la série, mais un témoignage nous a appris qu’il n’était en réalité pas terminé avant sa diffusion. Il reste une chance qu’il soit corrigé pour la version Blu-ray, mais l’épisode diffusé au Japon et qui est actuellement en streaming en ligne ne représenterait que 30 % du projet initial, d’après les dires d’un des animateurs.

La récente controverse autour du studio continue d’inquiéter les fans, notamment sur la question d’une possible mise en pause de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, voire pire : son annulation. Qu’en est-il réellement ?

Une pause ou une annulation pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen ?

Malgré les rumeurs qui circulent, il n’y a eu aucune annonce officielle concernant l’annulation ou la mise en pause de la saison de Jujutsu Kaisen.

La rumeur provient des réseaux sociaux, qui se sont enflammés après les révélations de certains animateurs. Un utilisateur de Twitter/X a par exemple affirmé : “Jjk s2 pourrait être annulée ou retardée ! Le personnel de production de l’arc de Shibuya de Jujutsu Kaisen a abandonné ses fonctions en raison de conditions de travail horribles !! Le personnel de production de l’arc de Shibuya de Jujutsu Kaisen s’est vu refuser une pause !!“

Un autre a écrit : “Peut-être que l’industrie de l’anime doit déménager aux États-Unis et construire un meilleur environnement de travail stable et avoir un syndicat car la santé des animateurs est importante. C’est dommage de voir l’un de nos animes préférés être annulé. Ils ne devraient pas se précipiter.“

La série compte parmi les plus populaires de l’année, et l’histoire continue de gagner en intensité. Malheureusement, il en va de même pour les employés du studio MAPPA, qui sont encouragés à tenir le rythme infernal jusqu’à la fin de la saison 2. Et beaucoup des animateurs commencent à faire savoir leur ras-le-bol de la situation.

Les animateurs de MAPPA en grève ?

Certains se sont exprimés sur les réseaux sociaux, et si leur publication est généralement supprimée dans les heures qui suivent, les internautes en gardent des traces. On a ainsi appris que l’épisode 17 n’était fini qu’à 30% à sa sortie, mais aussi qu’un autre animateur clé, venu en renfort pour le même épisode, a décidé de ne plus jamais travailler pour MAPPA.

Si aucune pause n’a été annoncée par le studio pour le moment, la production de la saison 2 de Jujutsu Kaisen risque cependant d’être malmenée, faute de temps pour peaufiner les plans. Les employés, à bout, menacent en effet de faire grève. Malgré tout, aucune annonce officielle n’a suivi les propos des internautes et des animateurs sur les réseaux.

En revanche, il y a fort à parier que ceux qui pourront se le permettre quitteront le studio à la fin de leur contrat, ce qui n’augure rien de bon pour la suite des projets prévus par MAPPA.