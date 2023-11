Après le calvaire Jujutsu Kaisen, un animateur réputé refuse de retravailler pour MAPPA

Le studio MAPPA est dans la tourmente en ce moment : en pleine saison 2 de Jujutsu Kaisen, les langues se délient et les travailleurs comme les spectateurs parlent des conditions de travail très mauvaises. Et comme pour enfoncer le clou, c’est cette fois un animateur très réputé qui prend la parole.

Jujutsu Kaisen est en plein arc du Drame de Shibuya, très attendu des fans pour son récit tragique et bourré d’action. La qualité de l’animation est également au rendez-vous, chaque nouvel épisode provoquant des réactions très positives de la part de la communauté toutes les semaines. On loue le travail acharné des animateurs, qui offre une saison 2 magistrale… mais provoque aussi beaucoup de fatigue au sein des équipes du studio MAPPA.

Cela fait quelques semaines que le studio se retrouve sous le feu des critiques, ses conditions de travail dénoncées par des employés et devinées par les spectateurs les plus observateurs. MAPPA n’est plus un inconnu dans la sphère animes, grâce notamment à ses nombreux projets d’adaptation : après Chainsaw Man fin 2022, puis la saison 2 de Vinland Saga, Hell’s Paradise et l’épisode final de L’Attaque des Titans, le calendrier se concentre sur Jujutsu Kaisen pour la fin d’année 2023. De nombreux projets, peut-être un peu trop pour permettre aux travailleurs de souffler et bosser correctement.

Malgré le bon déroulement de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, MAPPA a été critiqué pour les mauvaises conditions de travail imposées à ses employés. Et après que de nombreux animateurs du studio les aient dénoncées en s’acharnant sur la dernière saison, c’est au tour d’un artiste très réputé dans le milieu de s’exprimer.

L’animateur de Jujutsu Kaisen qui ne travaillera plus jamais pour MAPPA

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen était d’anthologie, présentant le climax du Drame de Shibuya. Grâce évidemment au travail remarquable des animateurs, mais aussi à la participation de Vincent Chansard, connu pour son travail sur Boruto et plusieurs épisodes de One Piece (notamment celui où Luffy obtient son Gear 5). Une expérience que le célèbre animateur a partagé sur les réseaux sociaux (avec également quelques plans de son travail sur le fléau Makora).

“Il y a deux ans, j’avais dit que je ne travaillerais plus jamais pour MAPPA. Seul Hakuyu Go-san m’a fait reconsidérer ma décision, mais ce sera la dernière fois. On verra si j’obtiens l’autorisation de publier les genga. Voici quelques photos que j’ai prises lorsque je travaillais sur la séquence de Makora dans la piscine. Aquarelle + Colorex.“

Un épisode 17 inachevé pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen

crunchyroll

Malgré le fait que le dernier épisode soit considéré comme l’un des meilleurs de la saison, il convient de noter qu’il n’était pas terminé. Plusieurs passionnés sur les réseaux sociaux ont en effet révélé que ce 17e volet de la saison 2 de Jujutsu Kaisen comportait des scènes inachevées. Pire : selon les dires d’un des animateurs, les spectateurs n’ont pu voir que 30% de ce qui était prévu initialement. La faute à un manque de temps, en raison d’un calendrier trop chargé pour accepter d’offrir du répit aux employés de MAPPA.

Il va de soi que les fans, lecteurs comme spectateurs, n’ont pas bien pris la nouvelle. L’idée qu’un épisode déjà excellent aurait pu être encore plus spectaculaire ne passe pas bien, surtout s’il a été créé dans la souffrance. Malheureusement, le studio n’a toujours pas répondu aux critiques ou fait de proposition officielle pour arranger la situation. Il ne reste donc plus qu’à espérer de meilleures conditions pour l’avenir.

